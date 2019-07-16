قراصنة يحولون البيتكوين المسروق من منصة بينانس لعملات نقدية

اخترقت منصة بينانس في شهر مايو الماضي أشرنا للخبر في العنوان: اختراق منصة بينانس وسرقة 42 مليون دولار من عملات البيتكوين (BTC) وبحكم أن منصة بينانس من أكبر المنصات التداولية من حيث حجم التداول اليومي فجرى تتبع عملية السرقة بحيثياتها ومتابعة تحرك البيتكوين المسروق بشكل لحظي. أظهر موقع Coinfirm تحليل جديد يكشف فيه عن تحرك البيتكوين المسروق من منصة بينانس بعد تمريره بعدة محافظ أخرى للتمويه. أحد قراصنة منصة بينانس ينقل 8 مليون دولار من البيتكوين المسروق وبحسب ما أشار إليه المصدر فإن القراصنة يحولون البيتكوين المسروق لمنصات تداولية أخرى ثم تحويلها لعملات نقدية. حيث حدثت عدة تعاملات بالبيتكوين المسروق من منصة بينانس على منصات تداولية مختلفة وتم تقسيم البيتكوين المسروق إلى أجزاء صغيرة. حيث صرح المحلل “غرانت بلايسديل” من Coinfirm قائلا: “إن تحليل أحد السلاسل الرئيسية التي استخدمها المتسلل تظهر تحويل البيتكوين المسروق إلى أموال نقدية تم عبر عدة منصات تداولية مختلفة وتم تحويل وتصفية ما لايقل عن 21 ألف دولار”. Advertisements وحدثت عملية التصفية والتحويل كما يلي: منصة بيتفينكس: 0.7934 بيتكوين.

منصة بينانس: 0.4294 بيتكوين.

منصة ككوين: 0.0713 بيتكوين.

بيت ماركت: 0.2560 بيتكوين.

منصة كريبترا : 0.0072بيتكوين.

منصة بيتكوين دو: 0.0007 بيتكوين.

منصة وزيرايكس:0.0003 بيتكوين. بالرغم من الحذر ومراقبة تحركات البيتكوين المسروق وكذا اطلاق مبادرة التعاون بين المنصات لمكافحة سرقة البيتكوين: عمليات قرصنة منصات التداول ستكون أصعب بكثير من ذي قبل بسبب مبادرة بينانس الجديدة إلا أن اللصوص عرفوا طريقهم لكيفية تبادل البيتكوين المسروق بعملات نقدية. اقرأ أيضا: تقرير: عملات البيتكوين المسروقة من بينانس بدأت بالتنقل منصة myCryptoWallet الاسترالية تعلق خدماتها جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.