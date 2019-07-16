يقول الخبراء إن البيتكوين لا يزال “صعوديا للغاية” رغم التراجع الحاد الأخير

على الرغم من الهبوط الأخير الذي تعرضت له عملة البيتكوين ، لم يتخل الخبراء الفنيين عن مشاعرهم الصعودية ، وفي الواقع يبدو أن الأحداث الحالية قد عملت فقط على تعزيز هذا التصور.

بينما هو صحيح أن عملة البيتكوين قد شهدت انخفاضًا حادًا خلال الأيام القليلة الماضية ، وكسرت الدعم الأساسي للمتداولين ، فمن الممكن في ظل رؤية طويلة الأجل أن يكون هذا مجرد استثناء ، مما قد يؤدي إلى توفير المزيد من الإستقرار في إتجاه البيتكوين .

أحد المحللين الذين لم يتخلى عن وجهه نظره الصعودية هو توم لي ، ففي حديث له على تويتر ، أوضح أن الإتجاه الصعودي في أسواق البيتكوين قد تعززت ، على الرغم من تعليقات دونالد ترامب وستيف منشن .

يعتمد لي في وجهة نظرة على أن ماقاله ترامب قد قام بإعطاء البيتكوين بعض الشهرة على الرغم من أنه لم يظهر أي إهتمام باتخاذ إجراءات فورية قد تلحق الضرر بالتداول .

ويوضح السيد لي أيضًا أن التراجع الأخير ساعد في السيطرة على بعض التجار قليلاً ، مما يدل على أن الإرتفاع هو نتاج للسلوك الطبيعي للسوق – وهو أكثر أهمية واستقرارًا من الإتجاه الذي تحركه ظاهرة FOMO.

FOMO :

هي كلمة إختصار لجملة Fear of missing out وتعني الخوف من فوات الشيء ، وهي حالة عامة تدفع الأشخاص إلى الرغبة في أن يكونوا على إتصال دائم خوفاً من فوات حدثٍ ما لا يُشاركون فيه .

خبير آخر يشاطر السيد لي الرأي هو المدير التنفيذي لشركة Ikigai Fund’s CIO ترافيس كلينج ، حيث يقول المحلل المالي المعروف حقيقة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة يدركان عملة البيتكوين كمخزن للقيمة ، سيدعم السوق ايجابيا ، ومع بدء المؤسسات في الحديث عن بيتكوين ، من المرجح أن يزيد الإهتمام العام بهذه التقنيات ، مما قد يحفز التداول.

يعتبر كلينج أيضًا أن هذه المؤسسات – والرئيس ترامب نفسه – أدركت أهمية البيتكوين وخلافاته ضد عملة فيسبوك Libra ؛ وهو مشروع مثير للجدل أقره Facebook والذي ، على الرغم من إستخدام تقنية بلوكتشين ، تسبب في الكثير من النقاش حول طبيعته ؛ يتم تصنيفها ضمن الفئات التي تتراوح من عملة رقمية إلى ETF أو حتى النقود الورقية الرقمية.

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BTC تتعافى حاليًا من انخفاض بدأ عند 13000 دولار وكسر الدعم البالغ 10000 دولار ، وسعره في وقت كتابة هذا التقرير حوالي 11000 دولار .

المصدر :CCN.COM

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