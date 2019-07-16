بعد عملية الانقسام “الهارد فورك” … تعرف على الخصائص الجديدة لـ بلوكشين بينانس

أعلنت بينانس عن نجاح الترقية المجدولة والخاصة بترقية شبكة بلوكشين بينانس.

والتي حدثت بالضبط عند الوصول للكتلة 20300000 لتتم عملية الارتقاء بالشبكة مباشرة بعد احتفال منصة بينانس بمرور سنتين على انشائها.

أكدت أكبر منصة تداولية عالمية من حيث الحجم بأن الارتقاء في الخدمات المقدمة سيساهم في التقدم أكثر من حيث الاداء.

تم اطلاق تسمية العالم الشهير “غاليليو غاليلي” على الترقية الجديدة.

بالنسبة لما أحتوته عملية التحديث والخصائص الجديدة لـ بلوكشين بينانس فهي كما يلي:

مطابقة محرك المراجعة، بتسهيل عملية الاستخدام بشكل أكبر.

اتاحة خيار حذف أزواج التداول على منصة Binance DEX من خلال تسجيل اقتراحات الشطب عن طريق الحوكمة، مع وضع آلية التصويت وكذا حذف العملات التي تواجه مشاكل ولديها حجم تداول منخفض.

توفير خيار قفل للوقت للعملات المشفرة على شبكة بينانس، حيث أصبح بإمكان الشركات الأن حظر كمية من الرموز لفترات زمنية محددة مسبقا وكذا اصدارها مستقبلا أيضا وفق جداول زمنية فقد تقفل بعض المشاريع على رموزها كالتزام من الفريق المؤسس كضمان للقيمة مثلما فعل فريق عملة Waltonchain.

تعزيز حالة المزامنة من أجل تحسين تجربة المستخدم.

الاعلان عن التحديثات المشار إليها أعلاه تم الاشارة إليها عبر حساب منصة بينانس dex على تويتر:

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تمت عملية الانقسام “الهارد فورك” مثلما أشرنا عند الكتلة 20300000 والتي توافقت زمنيا على الساعة 7.00 صباحا من يوم الاثنين 15 يوليو 2019، بعد هذا التاريخ سيكون بلوكشين بينانس قادر على التعامل وتنفيذ قواعد الشفرة الجديدة وكذلك أنواع المعاملات المختلفة بالاضافة إلى تطبيق الخصاص الجديدة.

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