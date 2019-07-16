دراسة تكشف كيف تقوم روسيا وإيران والصين باستخدم العملات الرقمية كسلاح

تحاول خصوم الولايات المتحدة الأمريكية – بما في ذلك فنزويلا وإيران وروسيا والصين – هزيمة الولايات المتحدة ويسعون إلى تحصين إقتصادهم ضد العقوبات الأمريكية التي تشنها على معظم الدول، ولهذا ترغب هذه الدول بتجربة تقنية العملات الرقمية .

كشفت دراسة جديدة صادرة عن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية (FDD) _ وهي مؤسسة أبحاث غير هادفة للربح تركز على السياسة الخارجية والأمن القومي ولا تقبل FDD تبرعات الحكومات الأجنبية _ عن مدى إهتمام الدول التي ترغب في إستخدام العملات الرقمية كسلاح ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

ذكرت FDD في الدراسة التي أجرتها مؤخرا :

“على مدى عقود ، تحاول الدول الخاضعة للسيطرة التجارية للولايات المتحدة التهرب من هذه القوة وتقويضها ، ولكن لم تكن هناك طريقة لممارسة التجارة الدولية الكبيرة دون المرور عبر النظام المالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة ، ومع ذلك يتم بناء خطوط تجارية جديدة ” .

وجاء في الدراسة أن إيران وفنزويلا وروسيا والصين – أربعة أعداء للولايات المتحدة متأثرين بالعقوبات الأمريكية أو يتعرضون لخطر مستمر منها – وتحاول هذه الدول التهرب و تجاوز فرض العقوبات وتطوير أنظمة بديلة لمدفوعات التجارة العالمية خارج نفوذ الولايات المتحدة عن طريق تكنولوجيا بلوكشين والعملات الرقمية .

وفقًا لـ FDD – أثناء استكشافهم لمدى قبول هذه الدول للعملات الرقمية وإذا ما كانت تمتلك او تخطط لامتلاك عملات رقمية خاصة مدعومة من الدولة – قامت الصين وإيران وفنزويلا أيضًا بتقييد الوصول إلى العملات الرقمية العامة المتاحة حاليًا في السوق.

“بدأت كل من روسيا وإيران وفنزويلا تجارب على تكنولوجيا بلوكشين التي يرسمها قادتهم كأدوات لتعويض القوة القسرية المالية الأمريكية وزيادة مقاومة العقوبات الأمريكية وذكر الباحثون أن الصين تشعر بالقلق أيضًا من القوة المالية الأمريكية والتهديد الدائم بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين “.

بما أن حكومة نيكولاس مادورو فشلت في بناء البنية التحتية الاقتصادية والتقنية للعملات الرقمية المدعومة من الدولة في فنزويلا ، فإن عملة Petro الخاصة بالدولة لا تفيد مواطني دولة أمريكا الجنوبية ولا شركائها التجاريين ، كما يجادل FDD .

بدلاً من ذلك ، اعتبر الباحثون أن Petro هي “مجهود دعائي أكثر من إنجاز فني أو مالي”.

ومع ذلك ، فإن قضية فنزويلا مع عملتها الرقمية المدعوم من الحكومة يجب أن تكون مثالاً لأعداء الولايات المتحدة الآخرين الذين يخططون لتطوير عملتهم الرقمية الخاصة بهم ، وفقًا لـ FDD.

“لقد وفرت عملة Petro الرديئة أكثر من مجرد وسيلة للدعاية للنظام بدلاً من أي فائدة تقنية أو إقتصادية ،ومع ذلك ،من المحتمل أن تتعلم إيران وروسيا وحتى الصين من أخطاء فنزويلا .

في الوقت الذي فشلت فيه فنزويلا في إطلاق ما يسمى “العملة الرقمية Petro ” على أرض الواقع ، فإن خصوم الولايات المتحدة الثلاثة الآخرين يبذلون قصارى جهدهم لإنشاء اقتصادات قوية قائمة على العملات الرقمية ، والعملة الرقمية الخاصة بهم.

وفقًا لـ FDD ، تسعى روسيا إلى تقليل تأثير العقوبات الأمريكية من خلال التركيز على تكنولوجيا البلوكتشين وإدراجها كهدف للأمن القومي والاقتصادي على المدى الطويل .

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بهدف تسهيل التجارة و الإستثمار خارج قبضة الولايات المتحدة ، تقوم المؤسسات المالية الروسية بتشغيل تقنية بلوكتشين حيث تخطط وزارة المالية في البلاد أيضًا لتطوير عملة رقمية إقليمية مع أعضاء آخرين في الإتحاد الإقتصادي الأوروبي الآسيوي (EAEU).

وبما أن إيران قد تعرضت لضربة شديدة بسبب العقوبات – مما أدى إلى انخفاض صادراتها من النفط الخام إلى مستوى تاريخي – فإن حكومة البلاد تتطلع إلى إيجاد بديل ، حسبما ذكرت هيئة الدفاع عن الديمقراطية.

وفقا للدراسة ، تستثمر إيران بكثافة في تطوير بلوكتشين مع خطط لإنشاء عملة رقمية وطنية ، والتي سوف تستخدم لتسوية المعاملات المحلية .

تقوم الشركة الناشئة Kuknos أيضا بتطوير عملة رقمية أخرى في إيران ، والتي تسعى فيها الشركة إلى تطوير عملة رقمية مدعومة بالذهب تسمى Peyman والتي ستستخدمها أربعة بنوك إيرانية في البداية لتمييز الأصول في عالم الرهانات.

تهدف الصين إلى تحييد الدولار الأمريكي كعملة احتياطي عالمي و “تهجير” الولايات المتحدة في النظام المالي العالمي ، وتخصص الصين الكثير من مواردها لبحوث سلسلة بلوكتشين ، فضلاً عن تطوير عملة رقمية وطنية مدعومة من الدولة.

تقول الدراسة:

“من بين جميع الأعداء الأمريكيين ، تعد الصين في وضع أفضل لتطوير بنية تحتية للعملة الرقمية قائمة على القوالب والتي يمكن أن تتنافس مع النظام المالي القائم على الدولار”.

بالإضافة إلى تطوير العملة الرقمية المدعوم من الدولة ، يبحث بنك الشعب الصيني (PBOC) والسلطات الصينية عن إستخدام بلوكتشين لمشروعات الإئتمان والتمويل والعقارات ، فضلاً عن منصة تداول الأوراق المالية التي تدعمها تقنية بلوكتشين .

مع قيام فنزويلا وإيران وروسيا والصين ببناء “مقاومتها لعقوبات الحظر” ، من الضروري أن تكون الولايات المتحدة في موقع قيادي خلال سباق العملات الرقمية الدولي كما يجادل الباحثون .

يقولون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تضمن أن يتم تطوير مشاريع بلوكتشين بطريقة ستوسع من الشفافية والحرية والازدهار كما في القرن الماضي .”

تقول الدراسة:

“إن الطريق إلى الأمام ليس مجرد التفكير في التهديدات الناشئة عن أنواع مختلفة من التكنولوجيا ، ولكن التفكير بشكل أكثر إبداعًا في كيفية تكيف النظام المالي العالمي مع التغيير التكنولوجي”.

المصدر : CCN.COM

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