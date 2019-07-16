الهند: الإفراج عن أسرى والقبض على عصابة طالبت بـ 80 بيتكوين كفدية

0 مشاركة ذكرت صحيفة هندوستان تايمز إن الشرطة الهندية أفرجت عن ثلاثة أشخاص محتجزين لدى عصابة في مبنى شاهق في بهانكروتا. وطالب الخاطفون بـ 80 بيتكوين فدية وذلك كون الأسرى كانوا من مستثمري العملات الرقمية. وذكر التقرير بأن الأسرى تم احتجازهم لأكثر من أسبوعين و تم إطلاق سراحهم في عملية استغرقت 13 ساعة. وقال نائب مفوض الشرطة, فيكا شارما: “اختطفات العصابة ثلاثة أشخاص و هما من مستثمري البيتكوين و طالبت العصابة بـ 80 بيتكوين.” وذكرت الشرطة بأنه تم اعتقال سبعة أشخاص مسؤولين عن عملية الاختطاف ويُعتقد أن العصابة لديها أنشطة إجرامية أخرى منها الاختطاف والابتزاز والنهب والسرقة. Advertisements اقرأ ايضاً: أشهر 5 عمليات احتيالية في صناعة العملات الرقمية لعام 2018 البرازيل تعتقل عصابة تغسل الأموال بواسطة البيتكوين والعملات الرقمية هكذا استطاع هاكر منصة كراكن من شراء 1,155 وحدة بيتكوين بسعر 100 دولار للبيتكوين

مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay

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