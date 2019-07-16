رون بول: "أنا أشجع العملات المشفرة، فأنا أحب العملات المتنافسة"

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:48 صباحاً - يقول عضو الكونغرس الجمهوري السابق والمرشح الرئاسي رون بول إنه يفضل العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين لأنه يحب العملات المتنافسة. وقد ألقى رون بول ملاحظاته في مقابلة مع "سكواك ألي" على قناة سي إن بي سي يوم ١٥ يوليو.

ووفقًا لبول، تعتبر العملات المشفرة فكرة رائعة، ولا ينبغي للحكومات أن تتدخل إلا لتنظيم المجال لمنع الاحتيال:

"...أنا أشجع أقل قدر من التنظيم. لا أعرف ماذا سيحدث للعملات المشفرة. وأعتقد أنها فكرة عظيمة. وليس لدي سوى قاعدة واحدة: لا احتيال ...أعتقد أن الحكومة لها دور. و[إذا] كان شخص ما لديه قضية أن هناك احتيالًا، أعتقد أنه يجب التحقيق فيه ... ما أريد فعله هو إضفاء الشرعية على حرية الاختيار، وغياب الاحتيال الواضح." Advertisements

كما رسم رون بول أيضًا العديد من المقارنات مع الذهب كأصل تقليدي. وإحدى الطرق التي يبدو أن بول يعتقد أن الذهب يشبه العملات المشفرة هي أن كلاهما أصول تتنافس مع النقود الورقية. حيث قال بول: "الحكومات ليست متسامحة للغاية مع المنافسة، وهي ليست حتى متسامحة مع استخدام الدستور للتنافس مع الدولار الورقي. لأن الذهب والفضة، لا يمكنك استخدامهما."

وقد ناقش رون بول من قبل وجهات نظره الصعودية بشأن العملات المشفرة. ففي عام ٢٠١٤، أعرب بول عن مخاوفه بشأن دعم بيتكوين (BTC) والعملات المشفرة بشكل عام، لكنه تبنى موقفًا مؤيدًا للعملات المشفرة يتجه نحو الانخفاض على الأموال المودعة على المدى الطويل:

لا أعتقد أن الدولار سيستمر. لا أعتقد أن أي عملة ورقية ستستمر إلى الأبد. فهي جميعًا تدمر نفسها. والآن، العالم غارق في العملات القانونية؛ وهي كلها عملات ورقية. وهذا أحد الأسباب الأخرى وراء ارتفاع الدولار: ما الذي يتنافس معه، اليورو والين؟ المنافسة ليست جيدة."