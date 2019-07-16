صانع السوق "ألتونومي" يجمع ٧ ملايين دولار في جولة تمويل بقيادة بوليتشين كابيتال

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:48 صباحاً -

جمعت شركة ألتونومي لإدارة أصول العملات المشفرة ٧ ملايين دولار في جولة أولية من شركة بوليتشين كابيتال للاستثمار في الأصول الرقمية، وذلك وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ١٥ يوليو.

حيث تخطط شركة ألتونومي التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، لتخصيص الأموال التي تم جمعها لتوفير مصادر السيولة للعملاء من المؤسسات مثل البورصات الفورية وبورصات المشتقات.

توفر ألتونومي السيولة لمشروعات بيتكوين (BTC) المستقبلية من مجموعة بورصة شيكاغو التجارية وتعمل مع العملات المستقرة USDC وتيثر (USDT) وترو يو إس دي (TUSD) وباكسوس ستاندردز (PAX).

وستقوم الشركة ظاهريًا بتوصيل أكثر من ٦٠ بورصة عملات مشفرة ومكاتب التعامل المباشر في جميع أنحاء العالم بعد الزيادة الأخيرة في المؤسسات في سوق العملات المشفرة.

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وعلى الرغم من أن اللاعبين الكبار في الصناعة مثل غولدمان ساكس وفيديليتي قد يمثلون منافسة كبيرة لشركة مثل ألتونومي، إلا أنه لا يزال هناك مجال لذلك، وفقًا لما قاله مؤسس ألتونومي "ريكي لي". حيث صرّح لي أيضًا قائلًا:

"إنهم [شركات مثل غولدمان ساكس وفيديليتي] في الغالب في عملات بيتكوين، ولكن معظم حجمنا يذهب إلى عملات أخرى. وهذه هي التوكنات التي تحتاج بالفعل إلى فهم عميق لتقنية العملات المشفرة وبلوكتشين، بالإضافة إلى شبكة من مشغلات العملات المشفرة الفعلية. نحن نجذب عملاء مختلفين."

وفي الآونة الأخيرة، جمعت شركة بلوكتشين الأمريكية "نير" أكثر من ١٢ مليون دولار في الجولة الأولى من سلسلة من مجموعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك كوين بيز فنتشرز وبانتيرا. ويُقال إن "نير" تخطط لاستخدام الأموال "لتجنيد المزيد من المطورين، والإسراع في تطوير أدوات إضافية وإطلاق شبكة نير بروتوكول الرئيسية."

كما ذكرت منصة المشروع الأمريكي "أوتلاير فنتشرز" في وقتٍ سابق من شهر يوليو، فإن شركات بلوكتشين الناشئة قد جمعت ٨٢٢ مليون دولار في ٢٧٩ صفقة رأسمالية منفصلة في النصف الأول من عام ٢٠١٩. وواصلت البورصات المشفرة جذب الاستثمارات في النصف الأول من عام ٢٠١٩ على الرغم من زيادة النشاط التنظيمي، حيث قامت بورصة كوريا الجنوبية "بيتهامب" جمعت وحدها ٢٠٠ مليون دولار في الفترة المذكورة أعلاه.