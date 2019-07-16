باينانس تعلن عن أحدث نسخة من شبكتها الرئيسية "غاليليو"

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:48 صباحاً - أكملت بورصة العملات المشفرة الكبرى باينانس ترقية شبكتها الرئيسية. وتُسمى أحدث نسخة غاليليو - النسخة ٠.٦.٠ - حسبما أعلنت باينانس يوم ١٥ يوليو.

ووفقًا للإعلان، هناك أربعة تغييرات رئيسية تم تنفيذها في غاليليو: تم تعديل محرك المطابقة مع منطق "تيكر" و "ميكر"، وأزواج التداول في بورصة باينانس اللامركزية، باينانس ديكس، يمكن حذفها، ويمكن لأصول توكنات باينانس تشين الآن تكون مؤمّنة بالوقت وتم تحسين خيارات مزامنة الحالة.

بالنسبة إلى باينانس ديكس، يمكن أن يقوم المدققون الآن بتقديم اقتراح للتصويت على أزواج التداول المحذوفة لأسباب مثل انخفاض حجم الاستخدام. ويمكن لهذا، حسبما تشير باينانس، تحسين السيولة الإجمالية.

توكنات إغلاق الوقت هي أيضًا ميزة جديدة يُقال إنها مطلوبة من قِبل عدد من المشاريع التي تتطلع إلى سرد الأصول المشفرة الخاصة بها. وكما هو موضح تمامًا في اقتراح BEP-٩ الأولي - ومكررًا في إعلان غاليليو - تحب الشركات في بعض الأحيان استخدام التوكنات المغلقة زمنيًا كوسيلة لتأمين الالتزام من المؤسسين، أو كضمان:

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"تقرر بعض خطط العمل قفل توكنات معينة لفترات محددة مسبقًا من الوقت، ولا يتم فرضها إلا في المستقبل وفقًا للجداول الزمنية. فعلى سبيل المثال، قد تقفل بعض المشاريع بعض تخصيص التوكنات الصادرة كالتزام من قبل الفريق المؤسس؛ كما تحتاج بعض سيناريوهات العمل أيضًا إلى قفل بعض التوكنات كضمان للقيمة ".

ووفقًا لعرض باينانس الكامل لغاليليو، فإن أحدث شبكة رئيسية هي أداة قوية من نسختها السابقة. وهذا يعني أن غاليليو تتطلب إجماع ثلثي الآراء على الأقل من المدققين من أجل الترقية بنجاح من الإصدار السابق.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، أصدرت باينانس مؤخرًا منصة التداول بالهامش يوم ١١ يوليو. حيث قال المؤسس المشارك لباينانس "يي هي" إن تداول الهامش هو "واحد من أكثر الخدمات المطلوبة من مجتمعنا". وستشمل الأصول المشفرة لخيارات تداول الهامش بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل وباينانس كوين (BNB) وترون (TRX) وتيثر (USDT).