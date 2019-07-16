مقاطعة إنديانا تدفع 130.000 دولار من عملة البيتكوين كـ فدية لمجموعة من الهاكرز

مقاطعة إنديانا هي أحد الولايات المتحدة الأمريكية تقع في الغرب الأوسط الأمريكي.

تعتبر الولاية 16من حيث الكثافة السكانية في الولايات المتحدة الأمريكية.

قررت أحد المدن التابعة لمقاطعة إنديانا دفع ما يقارب 130 ألف دولار أمريكي بالبيتكوين لمخترقين تمكنوا من تشفير أنظمتهم عن طريق برامج Ransomware.

وفقا للمصدر فقد تعرضت مدينة لابورت لهجوم Ransomware في 6 يوليو الماضي

أدى إل تشفير البيانات الموجودة على مستوى إدارة المدينة وطالب المقرصنون فدية لفك تشفيرها.

وبعد تشاور حكومة المدنية مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي لم يستطع فك التشفير

الأمر الذي أدى في الأخير للاستجابة لمطالب المقرصنين.

وفي ذات سياق القضية يرى أحد الخبراء الأمنيين في جرائم الانترنت السيد “إريك تاماشاسكي” أن دفع الفدية للقراصنة يعد مخاطرة بشكل كلي، حيث صرح بالقول:

“تحمل مخاطرة لا تصدق بدفع مبالغ مالية لأشخاص غير معروفين وبدون وجود أي ضمان عن احترام الصفقة خاصة عند الدفع بالبيتكوين الذي يساهم في الحفاظ على هوية حامليه”.

البرامج الضارة التي أصابت المقاطعة يُعتقد أنها نفسها التي وصلت لكلية Monroe College وشفرت بياناتها بشكل كامل

Advertisements

في حين طالب المقرصنون بمبلغ 170 وحدة بيتكوين ما يعادل حوالي 2 مليون دولار لفك تشفير نظام الكلية.

وللعلم لم تكن مقاطعة إنديانا الوحيدة التي تعرضت لمثل هاته الهجمات

بل تعدى الأمر لمقاطعات أخرى مثل مقاطعة فلوريدا والتي تحتم عليهم دفع مبالغ مالية للمتطرفين لفك التشفير.

ويظل حل الدفع للقراصنة مثير للجدل إذ يرى فيه آخرون أنه ليس حل عملي وأنه تشجيع للمهاجمين لمواصلة ما يقومون به بالبحث عن ضحايا جدد.

تعرضت مدينة بالتيمور لهجوم مماثل أيضا شهر مايو الماضي والذي طالب فيه القراصنة دفع مبلغ 13 وحدة بيتكوين (138 ألف دولار) لفك التشفير إلا أن الحكومة رفضت دفع الفدية ما أدى إلى وقف صفقات العقار في المدينة وتعطيل العديد من الصناعات بها.

عموما تقدر الاحصائيات والتقديرات إلى أن اجمالي خسائر هجوم الفدية وصل لـ18.2 مليون دولار بحلول شهر يونيو الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضا:

تعرض أكثر من 100 منصة تبادل العملات المشفرة العاملة بتقنية AlphaPoint للاختراق

ادارة الترون تنفي وتدحض شائعات مداهمة الشرطة لأحد مكاتبها في الصين

كيف تخطط بنوك الاتحاد الأوروبي إلى منافسة عملة “فيسبوك” الرقمية ؟