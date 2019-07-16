البرازيل: عضو في العائلة المالكة السابقة يعارض لائحة العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:38 صباحاً - تحدث لويس فيليب دي أورليانز-براغانزا، وهو من سلالة العائلة المالكة السابقة في البرازيل، عن معارضته للوائح العملات المشفرة في البلاد، وذلك وفقًا لما ذكره كوينتيليغراف البرازيل يوم ١٥ يوليو.

وقد تحدث أورليانز براغانزا، وهو أيضًا نائب فيدرالي في المؤتمر الوطني البرازيلي، خلال اجتماع للجنة خاصة ناقش فيه المشرعون مشروع قانون يقترح إطارًا قانونيًا للعملات الرقمية.

حيث قال أورليانز براغانزا إنه ينبغي مناقشة مشروع القانون فقط في الكونغرس إذا كان هناك طلب مرتفع من المستهلكين عليه. خلافًا لذلك، وفقًا لأورليانز براغانزا، فهو مجرد مثال على تدخل الدولة في شيء لا يخصها:

"اللوائح الجيدة هي أحد القواعد التي تأتي من طلب المستهلك على شيء شعر بالضرر منه ويدعو إلى حماية الدولة. وأنا أشك في هذه المغامرة المتمثلة في الرغبة في تنظيم شيء لا يطالب به المستهلكون والشركات المنظمة لتلقي بيتكوين." Advertisements

وأشار أورليانز براغانزا أيضًا إلى أن العملات المشفرة قد تستخدم أحيانًا في ظل ظروف غير مشروعة، لكن هذا لا يبرر التنظيم غير المحدود من قبل الدولة.

طلب رئيس مجلس النواب، رودريغو مايا، إنشاء اللجنة الخاصة المذكورة أعلاه لإبداء الرأي بشأن مشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم بيتكوين (BTC) والعملات الرقمية الأخرى في البرازيل، في ٣٠ مايو ٢٠١٩. واللجنة تتكون من ٣٤ عضوًا وفقًا للنظام الداخلي للمجلس.

وفي يونيو، أصدرت وزارة الإيرادات الفيدرالية في البرازيل قواعد جديدة تتطلب أن تقوم بورصة العملات المشفرة بإبلاغ الجهة المنظمة بمعاملات المستخدمين من أجل تحديد الاحتيال الضريبي. وتطلب الوكالة الآن من مشغلي بورصات العملات المشفرة المتمركزين في البرازيل تقديم معلومات حول جميع المعاملات التي تتم داخل نظامهم.