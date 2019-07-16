كليفلاند كافالييرز تتعاون مع شركة العملات المشفرة "يونايتد كوين"

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:38 صباحاً - قام فريق كرة السلة للمحترفين "كليفلاند كافالييرز" (ذا كافز) بأوهايو، مع نادي الرياضات الإلكترونية ذي الصلة كافز ليجيون جي سي، بالتعاون مع شركة العملات المشفرة "يونايتد كوين". وقد أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) عن الشراكة الجديدة في بيان صحفي صدر يوم ١٥ يوليو.

وبحسب ما ورد سيتم استخدام الشراكة للإعلان عن "يونايتد كوين" وتزويد كافز بفرصة لدخول قطاع التكنولوجيا المالية عبر العملات المشفرة.

وبالنسبة إلى كافز، يقال إن أحد جوانب هذه الشراكة هو لافتات الليد داخل روكيت موتيدج فيلدهاوس أثناء مباريات كافز.

وبحسب ما ورد ستعلن كافز ليجيون عن "يونايتد كوين" باعتبارها "الشريك الرسمي للعملة المشفرة". ويعني هذا ضمن الرابطة الوطنية لكرة السلة، أنه سيتم عرض اسم "يونايتد كوين" بملعب الفريق داخل اللعبة. وسيضع كافز ليجيون أيضًا علامة "يونايتد كوين" على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا للإعلان.

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وحسبما جاء في البيان الصحفي، تتضمن "يونايتد كوين" خدمة للتعامل مع كل من النقود الورقية والعملات المشفرة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني. وقد أصدرت الشركة أيضًا بطاقة الخصم المباشر من ماستركارد، والتي لديها أيضًا وظائف عملات ورقية ومشفرة.

ووفقًا لموقعها على الإنترنت، فإن "يونايتد كوين" مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة وما زالت في مرحلة الوصول المبكر. ووفقًا لمتقريرها الرسمي، تستخدم "يونايتد كوين" نوعًا جديدًا من خوارزمية الإجماع وهيكل السلسلة الذي يُزعم أنه يحل بعض المشكلات المتعلقة بسلاسل بلوكتشين التقليدية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، أعلن فريق ميامي دولفينز يوم ١١ يوليو أن لايتكوين هي "العملة المشفرة الرسمية" للفريق. وسيقوم الفريق بإعداد أكشاك للملاعب المنزلية للسماح للجماهير بالمشاركة في السحب ٥٠/٥٠ باستخدام العملة المشفرة.