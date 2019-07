توم لي من فندسترات: تراجع بيتكوين صحي، وانخفاض عمليات البحث أمر جيد

تام شمس - الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:38 صباحاً - كتب المؤسس المشارك لمؤسسة فندسترات غلوبال أدفيزرس، توماس لي، أن تراجع بيتكوين (BTC) الأخير صحي في تغريدة يوم ١٤ يوليو.

وفي تغريدته، تناول لي أيضًا المخاوف بشأن الانخفاض الأخير في عمليات بحث غوغل عن بيتكوين:

"بالنسبة لانخفاض حركة البحث عن عملة بيتكوين، أعتقد أيضًا أن هذه علامة جيدة. فهذا يعني أن الارتفاع في بيتكوين لم يرافقه ضجة هائلة".

ووفقًا لخدمة مؤشرات بحث غوغل، فقد انخفضت عمليات البحث عن بيتكوين من داخل الولايات المتحدة بنحو ٤٥٪ منذ أن وصلت إلى ذروتها في نهاية يونيو.

بيانات بحث غوغل عن بيتكوين في الولايات المتحدة المصدر: مؤشرات غوغل

وقد قال الرئيس التنفيذي لبورصة العملات الرئيسية باينانس، تشانغ بينغ تشاو، في مقابلة مع بلومبرغ يوم ١٢ يوليو إن الارتفاع الأخير كان مدفوعًا في الغالب من قبل مستثمري التجزئة، الذين ما زالوا يمثلون حوالي ٦٠٪ من إجمالي حجم التداول. حيث قال تشاو:

لم نر المؤسسات تنمو بشكل أسرع. [...] ما رأيناه هو التقاط في كلا المكانين. حيث لم يزد عدد المؤسسات التي تدخل هذه الصناعة بشكل كبير حتى عام ٢٠١٩".

وتشير بلومبرغ أيضًا إلى أن التداول بالهامش يعد حافزًا آخر للنمو الأخير. وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم ١١ يوليو، قامت باينانس بطرح ميزات تداول الهامش، مما أتاح للمتداولين استخدام أرصدتهم الحالية كضمان لفتح صفقات طويلة وقصيرة على الأصول المشفرة. وعلق تشاو:

أود أن أقول إن غالبية الناس بحلول نهاية العام سوف يستخدمون الهامش إلى حدٍ ما. [...] وهو آمن تمامًا للاستخدام حقًا. وسيكون هناك المزيد من حجم التداول وتقلبات أعلى محتملة."

وفي نهاية يونيو، اقترح توماس لي أن تقلبات بيتكوين تجعل النهج طويل المدى تجاهها أكثر ملاءمة لمعظم المتداولين.

