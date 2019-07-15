أحد منصات تداول العملات الرقمية تستعيد 2.3 مليون دولار من الأموال المسروقة

بعد أن تناولنا في موضوع سابق خبر اختراق منصة Bitpoint وفققدانها أكثر من 32 مليون دولار.

جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار

تمكنت المنصة مؤخرا من استرداد ما قيمته 250 مليون ين ما يعادل 2.3 مليون دولار وفق المصدر.

بالنسبة لكيفية الاسترداد فهو بتعاون منصات تداول أخرى.

إذ تم إدخال الأموال المسروقة إليها من طرف المقرصنون لتقوم هذه المنصات بتجميدها واعادتها لمنصة Bitpoint والأكثر من ذلك أن بعض هذه المنصات التداولية تعمل بنظام تداول مصنوع من طرف Bitpoint وعليه كان من السهل استرداد الأموال المسروقة.

ما أدى بتقليص الأموال المسروقة من المنصة.

من المعروف أن اختراق المنصات التداولية يجعل من الصعب بما كان استرداد الأموال المسروقة

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خاصة أن هذه الأموال تكون في العادة بصيغة عملات رقمية مشفرة.

ما يجعل من الصعب التعرف على حامليها لكن يمكن تعقبها لحين دخولها لأحد منصات التداول التي أصبحت متعاونة بشكل مكثف فيما بينها مؤخرا، وما إن تدخل حتى يتم تجميدها وردها للمنصة المتضررة وهو ما حدث أيضا في منصة GateHub أيضا.

الهجوم على منصة Bitpoint استهدف عملات البيتكوين، اللايت كوين، الريبل، الايثيريوم وكذا الموجودة على محافظ ساخنة.

خبر استرجاع بعض الأموال المسروقة من Bitpoint أثر ايجابا على أسهم الشركة الأم “Remixpoint” المالكة للمنصة والتي تأثرت أسهمها بشدة بعد عملية الاختراق.

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