بلغت الأنشطة الاحتيالية مستويات عالية من حيث الاحترافية والتغطية عليها وتدليسها.
قصة اليوم نتعرف فيها على شخص يملك حساب بنكي لدى بنك CIT الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة نيويورك به رصيد 263.799 دلار في شهر أبريل 2018.
غادر هذا الشخص نحو استراليا والصين وأثناء تواجده بأستراليا وفي أحد مناطقها النائية البعيدة عن شبكة الهاتف وشبكة الانترنت بمعنى عدم القدرة على الوصول للبريد الالكتروني وغيرها من الخدمات الأخرى.
تعرض لعملية سرقة من أشخاص مجهولين استولو على هويته وعلى حسابه المصرفي في بنك CIT
وقام هؤلاء الأشخاص بتحويل جميع ما يملكه من رصيد نحو منصة التداول الأمريكية Gemini بعد تحويلها لعملات مشفرة.
وكل ذلك تم من خلال أفراد غير مصرح لهم ذلك وبدون علم المدعي الضحية.
في يونيو 2018 أشار المدعي أنه اكتشف نشاطا احتياليا في حسابين بنكيين آخران
وأدرك أنه تم حجبه عن حسابه السابق في بنك CIT.
ليقوم برفع قضية ضد كل من منصة Gemini وضد بنك CIT وأنهما انتهكا قانون تحويل الأموال الالكتروني.
ويقول المدعي أنه كان لزاما على منصة Gemini النظر في تحويل قدر كبير من المال نحوها وفي ظرف وجيز
وكان عليهم التحقق من أنهم لا يتعاملون مع محتالين.
اذا ما ثبتت قضية المدعي فإن منصة Gemini ستدور حولها عدة تساؤلات حول مدى تطبيقها لقوانين مكافحة غسيل الأموال والتعرف على العميل وغيرها من الاجراءات والقوانين الواجب تطبيقها.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحد ضحايا الاحتيال يرفع قضية ضد Gemini بعد أن سُرق منه مبالغ مالية استعملت في شراء عملات مشفرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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