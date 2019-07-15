دمج أنظمة PundiX كطريقة لتلقي مدفوعات العملات الرقمية على أجهزة Verifone X990

العملات الرقمية المشفرة تهدف لتكون بدائل حقيقية عن العملات النقدية الموجودة حاليا.

ويكون ذلك بتوفرها بشكل واسع عبر المتاجر الالكترونية والمتاجر على أرض الواقع لتضاف كخيار للمستخدم الراغب في استعمالها:

انطلاق مبادرة الخليج 365 لدعم المتاجر الالكترونية التي تقبل العملات الرقمية

أعلنت شركة PundiX التي تدير العملة المشفرة NPXS عن دعم والتكامل مع جهاز Verifone X990

لتوفير خيار تلقي المدفوعات عن طريق PundiX

وسيمكن الجهاز الجديد مستخدميه من استقبال ومعالجة مدفوعات العملات المشفرة بالاضافة إلى دعم التعاملات التقليدية.

ويتيح الجهاز Verifone X990 قبول العملات المشفرة مثل البيتكوين، الايثيريوم، عملة بينانس، عملة kucoin، عملة kyber network، عملة NEM وعملة PundiX التي يرمز لها بالرمز NPXS وتوفيرها جميعا كخيارات للدفع.

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صرح السيد “زاك شياه” المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Pundi X أن مهمتهم تتمثل في جعل تقنية البلوكشين والعملات المشفرة في متناول الجميع، ومن خلال الشراكة مع Verifone فسيتوسع الأمر أكثر بتوفر خيارات أكبر في مناطق جغرافية مختلفة.

وأضاف قائلا أن المستهلكون سيكونون أمام تجربة أكثر أمانا وسلاسة.

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