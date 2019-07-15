أحد أشهر فرق كرة القدم الأمريكية يعتمد عملة اللايت كوين (LTC) كـ عملة رسمية

أحد أشهر فرق كرة القدم الأمريكية التي تعد من أكبر الرياضات شيـوعا في الولايات المتحدة الأمريكية والحائز على لقبين ضمن خزانته في وقت سابق.

نتحدث هنا عن نادي “ميامي دولفينز” الذي تبنى عملة اللايت كوين LTC مؤخرا كعملة رسمية له.

ويعتبر نادي “ميامي دولفينز” أول فريق كرة قدم أمريكية يعتمد عملة مشفرة.

تفاعلت مؤسسة اللايت كوين بشكل ايجابي مع الشراكة الجديدة خاصة أن التعاقد الأخير تم مع أحد أكبر العلامات التجارية الرياضية شهرة في العالم.

ذكر المصدر بأن الشراكة بين الطرفين ستعمل على ابراز عملة اللايت كوين بشكل أكبر من خلال ابرازها بشكل أكبر

وذلك بالاعلان في ملعب النادي بالاضافة إلى تضمينها في عدة خصائص تجارية للنادي وبخاصة عبر الانترنت.

الشراكة الجديدة ستسمح أيضا للمشجعين من استخدام عملة اللايت كوين في شراء تذكرة حضور المباريات عبر الأكشاك والبائعين في ملعب الفريق وكذا عن طريق المتجر الرسمي للنادي على الانترنت.

صرح السيد “شارلي لي” مؤسس اللايت كوين حول الشراكة الجديدة قائلا:

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“التعاون والشراكة الجديدة ستسمح للملايين من الجماهير عبر العالم باعتماد العملات المشفرة في استخدامات حقيقية على أرض الواقع”.

بينما كان تصريح السيد “كيم روما” نائب الرئيس في فريق ميامي كما يلي:

“يبحث نادي ميامي دلفين دوما عن طرق لتعزيز وتحسين تجربة المشجعين، ومن خلال الشراكة مع اللايت كوين فسيكون الأمر رائعا أكثر”.

وتعتبر عملة اللايت كوين الحاضرة ضمن أكبر 10 عملات مشفرة من المشاريع الكبيرة التي تعمل على زيادة تبني العديد من الشركات والهيئات للعملات المشفرة بشكل أكبر.

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