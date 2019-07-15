تيثر تُصدر 5 مليار USDT عن طريق الخطأ!

قامت الشركة المُثيرة للجدل “Tether” – التي تقف وراء العملة الرقمية المستقرة USDT ، بإصدار عدد ٥ مليار من توكناتها – (USDT) المرتبطة بالدولار الأمريكي – تستند قيمتها إلى العدم ، عن طريق الخطأ ، وقد رصد حساب تويتر Whale Alert – وهو حساب على تويتر مُخصص لمراقبة المعاملات الكبيرة في العملات الرقمية و الكشف عنها – هذه الحركة المُريبة لـ Tether وأبلغ عنها في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر.

تَزعُم Tether أن ذلك حدث بسبب خطأ بشري عند إدخال الرقم وهو ما أشارت إليه بإسم “خطأ الإصبع البدين” – وهو مُصطلح شائع يُشير إلى الخطأ البشري الناتج عن الضغط على المفتاح الخطأ عند إدخال البيانات .

حيث حدث الخطأ عندما كان فريق Tether بصدد نقل التوكن من شبكة Omni إلى بلوكتشين ترون Tron . وما كان من المفترض أن يكون تحويله بعدد 50 مليون دولار أصبح 5 مليارات دولار بعد أن غيّر شخصُُ محل الفاصلة العشرية .

رصد Whale Alert أنه تم نقل ٥٠ مليون توكن من USDT من بورصة العملات الرقمية بولونيكس إلى خزينة Tether عبر بروتوكول Omni المستند بلوكتشين بيتكوين . ثم أفاد في وقت لاحق أن Tether قد أصدرت ٥ مليارات دولار أمريكي من التوكنات على بلوكتشين ترون ، وبعد ذلك أحرقتها .

أوضحت منصة تداول العملات الرقمية Poloniex أن المشكلة حدثت بعد طلبها المساعدة من Tether لإجراء تبادل التوكن (token swap) .

” لقد حدث هذا أثناء قيام Poloniex إجراء مبادلة توكنات USDT من بلوكتشين لأخرى بمساعدة Tether . وقد تم إدخال الكمية الخاطئة من USDT عن طريق الخطأ ، وقد تم إصلاح الأمر منذ ذلك الحين إلى القيمة المقصودة ” .

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر ، أوضح ” باولو أردوينو” – المدير التقني لشركتي Bitfinex و Tether الخاضعتان لنفس الإدارة – أن تيثر كانت تهدف إلى إجراء مقايضة أو مُبادلة لعدد ٥٠ مليون من توكن USDT المستندة لبروتوكول Omni إلى بلوكتشين ترون ، ولكن حدث خطأ في الكسور العشرية . وسارع فريقه فورًا إلى حل المشكلة عن طريق حرق التوكن الناتجة عن الخطأ قبل أن تنخرط في سوق العملات الرقمية .

” أثناء التحضير لنقل التوكن من شبكة Omni إلى بلوكتشين Tron ، واجهتنا مشكلة في الأرقام العشرية لعدد التوكن . أرجوا التحقق من معاملة الحرق التي قمنا بها عبر الرابط أدناه: https://t.co/h1Y9Mnr4Oq “

قامت Tether بطباعة 5 مليارات دولار قُبيل الساعة السادسة مساءً بالتوقيت العالمي (ET) يوم السبت . وبعد أربع دقائق فقط ، قام فريق Tether بحرق USDT بقيمة 500 مليون دولار عندما تدافعوا لمعالجة الخطأ . ثم بعد ذلك ، شرعوا في حرق 4.5 مليار دولار أخرى ، وبالتالي تم القضاء على الكمية الغير صحيحة التي نتجت عن الخطأ .

وقد أكدت بورصة العملات المشفرة بولونيكس في تغريدة قائلة : ” باولو على حق – حدث هذا أثناء قيام بولونيكس بإجراء مقايضة لسلسلة USDT بمساعدة تيثر. وقد تم إصدار مبلغ غير صحيح من USDT عن طريق الخطأ، وتم حل ذلك منذ ذلك الحين بالقيمة المقصودة . “

Tether: ” في بعض الأحيان تحدث المشاكل “

وأوضح Ardoino أن العمل مع كتل متعددة يخلق وصفة للحوادث. تعمل USDT على Omni و Ethereum و Tron و EOS . وأكدو أنهم يعملون لمنع هذا الخطأ من الحدوث مرة أخرى ، دون توضيح التدابير التي يتخذونها في هذا الصدد . وقد كتب أردوينو في تغريدة له على تويتر:

” لسوء الحظ ، علينا أن نلعب مع أدوات مُختلفة عبر بلوكتشينات متعددة و أحيانًا تحدث بعض المشاكل ” . وأضاف ، ” نحن نعمل على أي حال لمنع حدوث ذلك في المستقبل . “

في بدايتها ، أصدرت Tether توكنات USDT على بروتكول Omni – الذي يستند إلى بلوكتشين البيتكوين .

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ومع ذلك ، فإن قدرة بلوكتشين Ethereum على دعم التوكن المتوافقة مع العقود الذكية تُوفر تنوعًا لا يمكن أن تقدمه بلوكتشين البيتكوين . في حين تجمع البلوكتشين الخاصة بكل من Tron و EOS أيضًا بين دعم العقود الذكية و المعاملات الرخيصة و السريعة.

Tether المُثيرة للجدل

الحادث كله مُثير للريبة إلى حد ما ، بالنظر إلى الجدل حول الشركة الأم للعملة المستقرة و علاقتها مع بورصة العملات الرقمية Bitfinex.

في الآونة الأخيرة ، اعترفت Tether – الشركة التي تقف وراء أهم عملة مستقرة في سوق العملات الرقمية بالكامل – بأن توكنات USDT خاصتها لم تكن مدعومة بالكامل بالدولار الحقيقي ، بل بـ سلة متعددة من الأصول المالية .

وفي الوقت الحالي ، يقرأ موقع Tether على الإنترنت:

” كل تيثير لدينا مدعوم دائمًا بنسبة 100٪ من احتياطياتنا التي تشمل العملة التقليدية وما يعادلها ، و من وقت لآخر ، قد تشمل الأصول الأخرى ، والذمم المالية التي تديرها Tether مراقبة من قبل أطراف ثالثة ، والتي قد تشمل التدقيق في الكيانات التابعة لها (ما تجمعه تيثر ، و “الاحتياطيات الخاصة بها ” ) .

ومع ذلك ، فإن المذكرة الأصل لـ(USDT) ـ (USDT Whitepaper) تقول:

” كل عملة لتيثر 1 إلى 1 يتم دائمًا دعها بالعملة الورقية الموجودة في احتياطياتنا. لذلك فإن كل 1 ₮USD يُعادل دائما 1 دولار . “

ويزعم النقاد أن هذا الإعلان قد قلل بالفعل من العملة المستقرة (USDT) عديمة المصداقية ، كما وينتهك مكانتها باعتبارها عملة مستقرة حقيقية .

وفي نهاية استطلاعك لأخطاء شركة تيثر المُثيرة للجدل و التي لا تزال عملتها المستقرة هي العملة الأولى من حيث الحصة السوق و التي تتمتع بكونها الأكثر استخداماً في سوق العملات الرقمية.. هل تعتقد عزيزي القارئ أنه قد الآوان لهذه العُملة أن تتنحى عن صدارة العملات المستقرة وتترك المرتبة لعملة مُستقرة أخرى أكثر جدارة وأقل شُبهة منها.. وهل أثرت حادثة تيثر هذه على التراجع الكبير الذي لحق بسوق العملات الرقمية خلال اليوم؟ شاركنا رأيك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات بالأسفل…

المصدر : CCN

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