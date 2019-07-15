بورصة "بيتبوينت" المخترقة تعثر على ٢,٣ مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة

تام شمس - الاثنين 15 يوليو 2019 12:48 صباحاً - اكتشفت بورصة العملات المشفرة اليابانية بيتبوينت أكثر من ٢٥٠ مليون ين (٢,٣ مليون دولار) بالعملات المشفرة - وهو جزء من مبلغ ٣٢ مليون دولار سُرق الأسبوع الماضي، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "ماينيتشي" اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ١٤ يوليو.

ووفقًا لما ذكره مينتشي، وجدت بيتبوينت العملات المشفرة المسروقة في البورصات الخارجية التي كانت تستخدم نظامًا تجاريًا توفره بيتبوينت اليابان. وقالت بيتبوينت لمينتشي إن هذا الاكتشاف الأخير يخفض إجمالي المبالغ المفقودة من ٣,٥ مليارات ين (٣٢ مليون دولار) إلى ٣,٠٢ مليار ين (٢٨ مليون دولار).

تم اختراق البورصة في البداية يوم ١٢ يوليو. وقد تمت سرقة ٢,٥ مليار ين (٢٣ مليون دولار) من الأموال المسروقة تخص العملاء بينما كان ١ مليار (٩,٢ ملايين دولار) ينتمي إلى البورصة. حيث قام المتسللون بسرقة بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) وإيثريوم (ETH) وريبل من محافظ البورصة الساخنة.

وقد أوقفت بيتبوينت جميع الخدمات بعد الاختراق، في حين أن الشركة الأم للبورصة ريمكس بوينت إنك. تراجعت بنسبة ١٩٪ بعد السرقة.

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ويأتي الحادث الأخير الذي تضمن بيتبوينت في أعقاب اختراق قياسي لبورصة العملات اليابانية "كوين تشك" في يناير ٢٠١٨، حيث سُرق مبلغ ٥٣٤ مليون دولار من توكنات نيم من محفظة كوين تشك الساخنة ذات الأمان المنخفض.

وقد كانت بيتبوينت واحدة من عدة بورصات حصلت على أمر تحسين الأعمال من الوكالة المالية اليابانية، وكالة الخدمات المالية (FSA)، في يونيو من العام الماضي. وكان أحد الشواغل الرئيسية للوكالة هو امتثال البورصات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وممارسات اعرف عميلك.

كما أعربت الوكالة عن مخاوفها من عدم الاحتفاظ بأموال العملاء منفصلة بما فيه الكفاية عن أموال البورصات.