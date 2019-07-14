دليل الانتقال من التداول السيء إلى بناء محفظة استثمارية صحية

تختلف رحلة المتداول المحترف من شخص لآخر وكل وطريقته.

يعتبر تداول العملات الرقمية المشفرة كغيره من باقي عمليات التداول يحتاج إلى صبر على التعلم وارتكاب بعض الأخطاء والفشل مرات عديدة قبل الوصول إلى مستوى يكون فيه النجاح أكبر من الفشل.

بالنسبة لأولئك الذين يزعمون أن جميع صفقاتهم ناجحة بنسبة 100% فنقول لهم رفقا بعقولنا وعقولكم

وأن هذا الأمر يعد كذبا في الغالب وفي العادة تنتج تصريحات مماثلة بغرض التفاخر ليس إلا.

فحتى الاشخاص المخضرمين في تداول العملات الرقمية المشفرة لديهم العديد من الصفقات الفاشلة والناتجة في الغالب من فشل في القراءة للاحصائيات بشكل صحيح أو ارتباك نفسي.

وليس عيبا ارتكاب صفقات فاشلة بل العيب في عدم التعلم منها، حيث أن الصفقات الفاشلة تعد بحد ذاتها درس له قيمة وثمن يمكن جنيه منها.

في هذه المقالة سنتعرض لدليل الانتقال من التجارة والتداول السيء إلى بناء محفظة استثمارية صحية.

توقف عن التداول وابدأ التعلم:

ان كنت بالفعل تداول في العملات الرقمية المشفرة لكنك تنزف مالا

فهنا الأجدر التوقف تماما عن ذلك ومراجعة عملية التداول نظريا وقراءة والتعلم حولها وحول مصطلحاتها قبل الدخول بمال حقيقي

حتى لو واصلت التداول بالخسارة فستتعلم أيضا لكن تتعلم بشيء ثمين وهوخسارة المال.

التداول في سوق العملات الرقمية المشفرة له طريقته وله مصطلحاته ومفاهيمه ويختلف عن تداول الفوركس وسوق الأسهم بشكل كبير.

لذا بدل من تضييع المال في التداول بدون خلفية علمية الأنسب تخصيص هذا المال لشراء كتب أو دورة تكوينية فسيكون ذلك أفضل.

تداول العملات المشفرة لا يدور حول الدقة الكاملة:

هناك بعض المفاهيم الخاطئة التي يجري الحديث عنها في العديد من الأحيان عبر تويتر وغيره من المنصات الاجتماعية والمتعلقة بأن فلان لديه توقعات صحيحة 100%

هنا يجب الذكر بأنه نادرا ما تكون الدقة بنسبة 75% وان 100% ماهي إلا خدعة لزيادة عدد المتابعين.

فالمتداول الناجح لا يبحث عن صفقات دقيقة بشكل كبير بل يركز على مقدار الكسب على حساب الخسارة.

وهذا يعني أن المتداول يجب أن يكون مستعد لتحقيق أهداف الربح و أهداف وقف الخسارة بنفس الثقة والحزم.

إن جني الأرباح مبكرا أو التوقف مبكرا مفيد في بناء محفظة صحية حيث يتم فصل العواطف على النتيجة النهائية.

الأسواق لها توقعات ولها احصائيات:

سوق العملات المشفرة كباقي الأسواق المالية الأخرى له رسوم بيانية ومخططات وشموع ومنحنيات توضح سلوك الأسواق العائد لسلوك الأفراد.

Advertisements

وبحكم أن الانسان تقيده جمله من العواطف والأحاسيس ويتصرف في العادة وفق آليات نفسية تتأثر بتأثر الأسعار الأمر الذي يجعل تحرك المنحنى عائد بالدرجة الأولى لنفسية الفرد.

الأرقام والاحصائيات والمنحنيات السابقة توضح بشكل جيد جدا التوقعات الممكنة مستقبلا وهنا يمكن الاستفادة منها.

إدارة المخاطر هي مفتاح البقاء:

من بين أهم العناصر في قائمة هذه المقالة عنصر إدارة المخاطر فكلما كان المتداول لديه خطة واضحة لإدارة المخاطر فسيستمر في السوق بشكل أكبر حيث أن إعداد خطة الطوارئ تحصن الفرد من خسارة كل شيء.

وخطط الطوارئ هنا تكون في حالة الربح والخسارة على حد سواء.

يجب عدم الادمان على التداول:

مصطلح ادمان يعني غياب العقل والوعي وفعله بطريقة آلية مثل ادمان التدخين، القمار، المخدرات.

التداول يمكن أن يكون ادمانا أيضا في حالة الانسياق وراء أي صفقة دون إعمال العقل أو بدون سبب واضح وإنما التداول من أجل التداول وفقط.

الصفقات الجيدة قد تكون بداية لصفقات أسوء:

إذا قام المتداول باجراء صفقة ناجحة وتلتها 5 إلى 6 أخرى ناجحة هنا يبدأ المتداول بالغرور والفخر ما يؤدي به إلى عدم تأمين أرباحه والسقوط في أسوء صفقة ممكنة وعليه وجب الحذر.

العواطف تدمر الاستثمارات:

ذكرنا العواطف ومدى تأثيرها السلبي على الاستثمارات في هذه المقالة وفي مقالات أخرى أكثر من مرة

إذ تعد العواطف من أكبر الانتكاسات حيث يتم بناء التجارة على المشاعر الشخصية بدلا من البيانات الموضوعية للسوق.

وبالتالي فستكون النتيجة كارثية في أغلب الأحيان.

تداول عملة مشفرة معينة لا يعني زواجك بها:

من بين أكبر الظواهر انتشار والتي رأيتها شخصيا تتكرر أكثر من مرة في المجتمعات النقاشية دفاع المتداول عن عملة مشفرة ما يملكها بشكل هيستيري وكأنها زوجته، خاصة إذا كان لديه تاريخ طويل معها.

فهنا وجب القول أنك تحب العوائد التي من ورائها وليس هي ذاتها وعليه يجب تحديد وقت الخروج منها في الوقت المناسب والتجرد عاطفيا من الاندماج معها في علاقة غريبة!

التداول هو ماراثون:

قصص الثراء السريع قليلة جدا ومعظمها أيضا محض أكاذيب لذا يجب الانتباه أن التداول ليس سباقا سريع بل مجموعة من الأرباح الصغيرة على فترات زمنية قصيرة بمستوى طويل الأجل.

وفي الأخير الانضباط والتركيز على الهدف مع ما تم ذكره فسيساعد على بناء محفظة استثمارية سليمة.

** المقالة مترجمة من المصدر بتصرف **

اقرأ أيضا:

مهم لكل مضارب و متداول في العملات الرقمية …. الخطايا السبع المميتة في عالم التحليل…

اتهام عملة فيسبوك الجديدة بنسخ نموذج وخارطة طريق مشروع “Hedera Hashgraph”

في مقالة… تعرف على أهم أحداث سوق العملات الرقمية في عام 2018