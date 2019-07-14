باينانس تُعلن عن حرق إمداد توكنات فريق باينانس كوين

تام شمس - الأحد 14 يوليو 2019 11:45 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الرائدة "باينانس" أنها أكملت حرق توكن باينانس كوين (BNB) الثامن وأنها تعتزم أيضًا حرق التوكنات المخصصة لفريقها في إعلان نُشر يوم ١١ يوليو.

ووفقًا للإعلان، تم حرق ٨٠٨٨٨٨ بيتكوين باينانس (ما يعادل أكثر من ٢٣,٧ مليون دولار في وقت كتابة المقالة) من تخصيص فريق باينانس في هذا الحدث. وتشير البورصة إلى أن الحرق جزء من التزام الشركة بحرق ما مجموعه ١٠٠ مليون توكن BNB وأن إمداد الفريق يعادل ٤٠٪ من إجمالي العرض.

واعتبارًا من وقت كتابة المقالة، انخفضت باينانس كوين حوالي ٥٪ خلال اليوم وبلغت قيمتها ٢٩,٣٧ دولارًا. ووفقًا لبيانات كوين٣٦٠، تبلغ القيمة السوقية الحالية للعملة ٤,١ مليارات دولار، مما يجعلها سادس أكبر أصل مشفر.

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الرسم البياني لعملة باينانس على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يونيو، تم نقل حوالي ١,٢ مليار دولار في باينانس كوين خلال ١,١ ثانية مع رسوم ٠,٠١٥ دولار على سلسلة باينانس. وقج علق الرئيس التنفيذي لشركة باينانس تشانغ بينغ تشاو قائلًا: "المستقبل هنا".

وفي شهر يونيو أيضًا، أعلنت بيتفينكس عن صرف مجموعة من توكنات UNUS SED LEO، والتي ستشهد قيام الشركة الأم للبورصة "آيفينيس" بتحويل إيراداتها الإجمالية إلى شراء التوكنات بأسعار السوق لتدميرها.