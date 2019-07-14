قبل التطرق للمنصات المتأثرة بعملية الاختراق والتي وصل عددها لـ100 منصة تبادلية تعمل على تقنية AlphaPoint. نعرج أولا على ماهية AlphaPoint؟ AlphaPoint شركة تتخذ من نيويورك مقرا لها يعتمد عملها على توفير برامج وسكريبتات جاهزة لمواقع ومنصات التداول وتوفير حلول جاهزة لعروض الطرح الآمن STO. برامج AlphaPoint المعروضة للشراء توفر محركات مطابقة ونظام ادارة الطلبات وإدارة المحافظ الساخنة والباردة وإدارة الأمن والحسابات مع توفير واجهة رسومية خاصة للمستخدم النهائي. يستعمل انظمة شركة AlphaPoint حوالي 100 عميل عبر مختلف أنحاء العام. ظهرت تقارير اخبارية مؤخرا تفيد بتعرض نظام شركة AlphaPoint للاختراق ما يعني أن جميع العملاء الذين يستعملون نفس النظام عرضة للاختراق بل وتم بالفعل اختراق سلسلة منها. عملية الاختراق حسب ذات المصدر بدأت في 1 مايو الماضي واستهدفت الأموال ما جعل العديد من المنصات العامة بأنظمة AlphaPoint تعلق خدماتها. تم ذكر عدد من المنصات التداولية المتاثرة بعملية الاختراق منها: Bitcoins Norway ،Foxbit ،Coinext ،FlowBTC, وCasa do Bitcoin Advertisements وبالرغم من تأثر النظام الاساسي للشركة الصانعة لبرامج التداول فإن عملائها تاثروا لكن ليس بالشيء الكبير كون هذه المنصات غير معروفة ومشهورة ومستوى تداولها منخفض بعض الشيء مما يجعلها غير لافتة لانتباه المتسللين. وبحسب ما جاء في تحقيقات المكتب الفيدرالي فإن الانتهاكات الأمنية التي مست AlphaPoint تهدف إلى تصيد والهجوم على مبادلات شريحة SIM. وكانت المنصة النرويجية Bitcoins Norway أول من دقت ناقوس الانذار لباقي المنصات الشبيهة بها. هذا ووعدت شركة AlphaPoint بتعويض المنصات المتضررة وصرحت بالقول: “اننا نقف إلى جانب عملائنا”. وبحسب موقع Foxbit فإن AlphaPoint نقلت جميع محافظها وصناديقها المالية لـBitGo التي تعد واحد من أكبر الشركات الأمنية في العالم. اقرأ أيضا: 7 نصائح أساسية لحماية محفظة العملات الرقمية الخاصة بك من الاختراق ماذا يجب ان تفعل بعد اختراق منصة التداول التي تستخدمها؟ تقرير: منصات تداول العملات الرقمية تعاني أمنياً وهذه قائمة بأفضل المنصات

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرض أكثر من 100 منصة تبادل العملات المشفرة العاملة بتقنية AlphaPoint للاختراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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