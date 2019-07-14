بيتكوين تهبط دون ١٠٤٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات البديلة خسائر مزدوجة

تام شمس - الأحد 14 يوليو 2019 08:44 مساءً - الأحد، ١٤ يوليو - تسجّل معظم أعلى عشرين عملة مشفرة خسائر في وقت كتابة المقالة، حيث انخفض سعر بيتكوين (BTC) دون ١٠٤٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت عملة بيتكوين حاليًا بأكثر من ٩٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١٠٣٩٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بنسبة ٧,٢٣٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا حوالي ٢٤,٨ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٢,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنحو ١٣,٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٣٣ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا حوالي ٢١٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بنسبة ٩٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها حاليًا عند حوالي ٠,٣٠٤ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ٢١٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

كما تسجّل العملات الرئيسية الأخرى أيضًا عن خسائر من رقمين. حيث انخفضت بيتكوين إس في (BSV) بنسبة ١٥,٦٩٪، بينما انخفضت نيو بنسبة تزيد عن ١٦٪. وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣٠٥ مليارات دولار.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف أمس، ظهر مشروع قانون بعنوان "إبقاء شركات التكنولوجيا الكبيرة خارج المجال المالي" على الإنترنت، الذي يٌزعم أنه صادر من داخل لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالولايات المتحدة.