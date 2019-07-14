الشركات الكورية الكبرى تتعاون لإطلاق نظام بلوكتشين لمعرّفات الهواتف المحمولة

تام شمس - الأحد 14 يوليو 2019 08:44 مساءً - تعاون تحالف من كبرى الشركات الكورية الجنوبية لإطلاق نظام تحديد الهوية للهواتف المحمولة في عام ٢٠٢٠، وذلك حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية الصادرة باللغة الكورية "كوريا تايمز" يوم ١٤ يوليو.

ووفقًا للتقرير، فإن المشاركين هم شركات الخدمات المالية كيه إيه بي هانا بنك وووري بنك وكوسكوم وشركات المحمول إس كيه تيليكوم وكيه تي وإل جي يوبلس وشركة التكنولوجيا الضخمة سامسونغ إلكترونيكس. ويقال إن الهدف من الشراكة هو تطوير نظام هوية ذات سيادة لا يتطلب أي وسطاء، مما سيمكن الأفراد والمنظمات من التحكم في معلومات هويتهم في المعاملات عبر الإنترنت.

وتهدف الخدمة إلى السماح للمستخدمين بتخزين المعلومات الشخصية مثل أرقام تسجيل المقيمين وأرقام الحسابات المصرفية واستخدامها حسب الرغبة. وتُكلف شركات الخدمات المالية المعنية بتقديم خدمات التصديق وشركات الاتصالات بإدارة خدمات الهاتف المحمول المستقرة، وستضمن سامسونغ الإدارة الآمنة للبيانات المخزنة.

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وبتعبير أدق، ستقوم سامسونغ بإدارة البيانات باستخدام سامسونغ نوكس، وهو الحل الأمني ​​المحمول للمؤسسات الذي تم تثبيته مسبقًا في معظم هواتفها الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء. وفي عام ٢٠٢٠، يعتزم التحالف متابعة شركاء آخرين، بما في ذلك الشركات الكبيرة والجامعات والمستشفيات وشركات التأمين والمرافق الترفيهية والمنتجعات والأندية الريفية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في وقت سابق من هذا الشهر، قامت شركة فوجيتسو لابوراتوريز اليابانية للأبحاث التكنولوجية بتطوير حل قائم على بلوكتشين لتقييم أوراق اعتماد المستخدم، وهويته، وجدارة بالثقة في المعاملات عبر الإنترنت.

وفي يونيو، ظهرت أخبار تفيد بأن البنوك البرازيلية ستنفذ حلًا قياسيًا جديدًا لتحديد هوية البلوك مدعومًا من منصة هايبرليدجر فابريك.