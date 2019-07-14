شركة Amazon تبتكر روبوتاً يمكنه تتبعك في أرجاء منزلك و التجسس عليك !

وفقاً لما ذكره موقع Bloomberg الإخباري ، يوم الجمعة الماضية ، فإن شركة Amazon تكثف العمل على روبوت منزلي . و قد تمت تسمية مبادرة الروبوت داخليًا باسم ” Vesta ” على إسم الإلهة الرومانية القديمة للدفء و المسكن .
إن هذا الأمر يبدو مثلجاً للصدر . و لكن هذا الروبوت المتجمد المشاعر الذي يرى و يسمع كل شيء ، و تتحكم به شركة أمازون ، سوف يتتبعك و يلاحق كل حركة في منزلك ، أليس كذلك ؟
مع الأسف هذا صحيح ، خاصة بالنظر إلى تجاهل شركة Amazon لخصوصية المستهلك .
لم تصدر شركة أمازون أي بيانات عامة عن هذا المشروع حتى الآن . و مع ذلك ، يقول الأشخاص المطلعون إنه سيكون روبوتًا عالي الخصر مزودًا بكاميرات تتحرك على عجلات في جميع الاتجاهات . و الآن لن تضطر إلى وضع جهاز Alexa في كل غرفة بالمنزل للسماح لشركة Amazon بانتهاك كل ذرة أخيرة من خصوصيتك .
إنه مثل Alexa – و لكن مع ساقين ! | المصدر : Shutterstock
إن هذا الروبوت الذي سيكون حجمه كالطفل ، لن يقوم فقط بجمع البيانات عن البالغين ، بل إنه سوف يتجسس على من هم بحجم الأطفال !
ففي شهر مايو الماضي ، قدمت مجموعات لمناصرة المستهلكين شكوى ضد شركة Amazon إلى لجنة التجارة الفيدرالية ( FTC ) ، يزعمون فيها أن أجهزة Amazon Echo تحتفظ بشكل غير قانوني بالبيانات الشخصية الخاصة بالقصر في الولايات المتحدة الأمريكية ، حتى بعد محاولة الآباء حذفها .
لقد تعلمنا أيضًا في شهر مايو الماضي ، أن شركة Amazon لا تقوم فقط بتخزين تسجيلاتك الصوتية للمساعد الآلي Alexa الخاص بك إلى أجل غير مسمى ، بل أنها تقوم أيضاً بتخزين النسخ النصية القابلة للبحث ( text-searchable transcriptions ) . و السؤال هنا ، من يطلع على هذه البيانات و المعلومات ؟ بالتأكيد شخص ما . أنت لا تعرف من هو . و لكن عليك أن تعرف أنه يستمع إليك و أنت تعيش حياتك في منزلك .
و يعتبر المساعد الآلي Alexa من Amazon ، هو أحد أكثر المساعدين المنزليين استخدامًا في أمريكا الشمالية . و مع ذلك ، في بلد تكون فيه الخصوصية حقًا عزيزًا ، قد يضحي المستخدمون بهذا الإمتياز دون علمهم أو موافقتهم .
قبل شهرين ، بعث السناتور الأمريكي ” كريس كونز ” ( Chris Coons ( D-Del خطابًا إلى ” جيف بيزوس ” Jeff Bezos – الرئيس التنفيذي لشركة أمازون – يستفسر فيه عن سياسات شركة أمازون في الإحتفاظ بالبيانات الخاصة بالسجلات الصوتية – و خاصة نصوص تسجيلات أليكسا .
حيث قال ” كونز ” في خطابه :
” أنا قلق للغاية من التقارير التي تشير إلى أن النسخ النصية لهذه السجلات الصوتية يتم الإحتفاظ بها إلى أجل غير مسمى على خوادم أمازون ، و لا يتم منح المستخدمين خيار حذف هذه النصوص . إن عدم القدرة على حذف نسخة من تسجيل صوتي ، يجعل خيار حذف التسجيل غير منطقي إلى حد كبير ، و يعرض خصوصية المستخدمين للخطر . “
و قد جاء رد شركة أمازون على السيد ” كونز ” بعد شهر من خطابه ، مؤكداً بشكل جزئي هذه الشكوك . و فيما يتعلق بمدة الإحتفاظ بالنسخ و التسجيلات على خوادم أمازون ، قالت الشركة :
” نحن نحتفظ بالتسجيلات الصوتية و النصوص الخاصة بالعملاء حتى يختار العميل حذفها . “
هذا يعني أن الإلتزام بحذف البيانات بشكل فعال هو مسؤولية حصرية للمستخدم . و هناك ما هو أكثر من ذلك : فعندما يتعلق الأمر بتطبيقات الطرف الثالث ( third-party apps ) ، قالت شركة أمازون إن الطريقة التي تتعامل بها مع هذه المعلومات ليست مسؤوليتها ، و يقرر كل مطور كيفية التعامل مع هذه البيانات ( مع وجود بعض القيود المحددة في كل عقد ) .
و أوضحت شركة أمازون في ردها ، قائلة :
“عندما يحذف عميل تسجيل صوتي ، نحذف النصوص المرتبطة بحساب العميل ، سواء طلب العميل أو رد Alexa على الطلب . . و مع ذلك ، لا يزال بإمكاننا الإحتفاظ بسجلات أخرى لتفاعلات Alexa مع العملاء ، بما في ذلك سجلات الإجراءات التي اتخذتها Alexa استجابة لطلب العميل ، و عندما يتفاعل العميل مع مهارة Alexa ، قد يحتفظ مطور المهارات أيضًا بسجلات للتفاعل . “
هناك شيء آخر ذو صلة بالملاحظة ، و هو أنه بينما تضمن أمازون أنها سوف تقوم بحذف النصوص من ” خوادم التخزين الأساسية ” الخاصة بها – إذا اتبع المستخدم الخطوات الصحيحة – فليس بالضرورة أن تقوم أمازون بحذفها أيضاً من الخوادم الأخرى . و توضح شركة أمازون أن هذا لا يزال ” مجهودًا مستمرًا ” . دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه المسألة .
بمعنى آخر ، عندما يطلب شخص ما خدمة Uber ، أو يحجز غرفة في فندق ، أو يستخدم تطبيقًا آخر مدمجًا مع Alexa ، فلن يكون متأكداً بنسبة 100 ٪ ما إذا كان هذا الطلب ، سيكون خاصًا ، أم محذوفًا ، أم مخزّنًا إلى الأبد على بعض ” خوادم التخزين الثانوية ” .
لذلك ، وفقًا لرد شركة Amazon ، فهي تشير إلى أنها قد تحتفظ ببعض بيانات عملائها ، حتى لو قاموا بكل ما في وسعهم لحذف تلك المعلومات .
علاوة على ما سبق ، فإن علاقة العمل الوثيقة بين شركة أمازون و مجتمع الاستخبارات الأمريكي ، تجعل من روبوت Alexa كابوسًا ” أورويلًا ” مطلقًا ( نسبة إلى ” جورج أورويل ” و هو صحافي وروائي بريطاني ، اشتهر عالمياً برواية ” 1984 ” التي تناقش الدكتاتورية و الاستبداد السياسي الذي يصل إلى التجسس على الشعب و مراقبته . و استمر تأثير أعمال ” أورويل ” على الثقافة السياسية السائدة ، حتى أصبح مصطلح ” أورويلية ” يستخدم لوصف ممارسات الحكم الاستبدادي و الشمولي ، بالإضافة إلى مصطلحات أخرى من ابتكار ” أورويل ” دخلت في الثقافة الشعبية مثل الأخ الأكبر ، و التفكير المزدوج ، و الحرب الباردة ، و جريمة الفكر ، و شرطة الفكر ) .
إن ” الأخ الأكبر ” ( Big Brother ) هو شخصية خيالية في رواية ” 1984 ” و هو الحاكم الدكتاتوري الغامض لدولة أوشنيا ، الذي يراقب حياة الناس و يتتبعهم بشكل في غاية المبالغة . لدرجة أن مصطلح ” الأخ الأكبر ” أصبح يستعمل كمرادف للتعسف في إستعمال السلطة الحكومية ، و خصوصاً فيما يتعلق بإحترام الحريات المدنية .
يمكن لروبوت أليكسا التابع لـ ” الأخ الأكبر ” أن يقوم بالتقاط كل تحركاتك و ينقلها إلى شركة Amazon لتخزينها إلى الأبد . من الناحية النظرية ، يمكن لشركة Amazon مشاركة هذه المعلومات مع الـ CIA و الـ NSA ، من أجل التأكد من أنك لا تفعل أي شيء غير وطني ، مثل إزعاج جميع أفراد عائلتك من خلال آرائك المتباينة حول السياسة الخارجية في عشاء عيد الشكر .
و لا تظن أن قوة الشرطة المحلية الخاصة بك لن ترغب في القيام بأي إجراء !
إن ما نقوله هذا ليس بجنون . فشركة أمازون و وكالة الاستخبارات المركزية هما بالفعل أكثر من مجرد صديقين حميمين يربطهما 600 مليون دولار أمريكي ! ، لذا مرحبًا بكم في الولايات المتحدة الأمريكية ! الرفيق الشيوعي الجديد للصين ! ، فيبدو أن أمريكا تسير على نهج الصين في العلاقة القوية للغاية التي تربط بين الشركات الصينية و بين المكتب السياسي للحزب الحاكم في الصين .
يمكن لشركة أمازون أن تستهل حقبة جديدة مرعبة من رأسمالية المراقبة . | المصدر : Shutterstock . تم تحرير الصورة بواسطة CCN .
دعونا لا ننسى أن شركة Amazon يمكنها أن تبيع كل شيء يراه الروبوت الخاص بك و أنت تفعله ، لأعلى مزايد من الشركات التي ترغب في مثل هذه البيانات و المعلومات ، و التي يمكنها مثلاً استخدامها في أغراض الاستهداف في الحملات الإعلانية لمنتجات معينة .
فربما تلاحظ شركة أمازون من خلال روبوتها ، أنك مثلاً لا تشرب الكثير من المشروبات الغازية هذا الشهر . ثم فجأة تجد جميع الإعلانات التي تظهر لك مخصصة للمشروبات الغازية غير الصحية المليئة بالسكر التي تحاول الإقلاع عنها ، و التي تزيد من ميزانيتك و من محيط خصرك أيضاً . و كأن هذه الإعلانات تريد أن تقول لك ” لا يمكننا إنقاذ الإقتصاد إلا إذا كنت تشرب يا بني ! العطش هو كل شيء ! ” .
– ” من فضلك يا { إيكو } Echo ، يرجى التوقف عن بيع البيانات الخاصة بي للشركات . ”
– ” معذرة ، أخشى أنني لا أستطيع فعل ذلك يا { ديف } Dave . “
فقط كن سعيدًا لأن هذه الأشياء لا تملك أذرع بعد . إنها أقرب للـ R2-D2 من الـ C-3PO . و لكن ، بالطبع ، التقدم التكنولوجي الذي يتضح أنه في المستقبل القريب هو روبوت بشري . يمكنه أن يقوم بغسل الملابس الخاصة بك ، ثم ترتيب حجرتك و مكتبك ، ثم إعداد مأدبة الطعام لك . و لكن أيضاً يمكن لبعض المنحرفين أن يقوموا بإختراق روبوتك و جعله يتسلق الطابق العلوي و يتجسس على أكثر اللحظات حميمية بينك و بين زوجتك !
إذا كنت تظن أن ما نقوله مبالغة ، فعليك أن تعرف أن مثل هذا النوع من الأشياء قد حدث من قبل بالفعل . حيث قالت امرأة من South Carolina أنها كانت ضحية لمخترقين ( هاكرز ) ، قاموا بإختراق جهاز كاميرا المراقبة الخاص بمتابعة طفلها ، و المتصل بشبكة WiFi ، لمراقبتها و هي في غرفة النوم مع طفلها .
حيث كتبت الأم ” جيمي سوميت ” منشورًا على موقع Facebook ، يصف الحادث الذي تم فيه إختراق جهازها – و هو جهاز لاسلكي مزود بكاميرا تمكن الأم من مراقبة طفلها أثناء عدم تواجدها معه – الذي ربما يكون قد تم استخدامه للتجسس عليها أثناء نومها أو إرضاع طفلها . و في هذا المنشور قالت :
” بعد ظهر هذا اليوم ، قمت بفتح التطبيق الخاص بجهاز مراقبة الطفل ، و كنت أشاهد ” نوح ” و هو نائم في السرير في غرفتنا . و كنت في غرفة المعيشة مع اثنين فقط من الأشخاص الذين لديهم إمكانية وصول إلى الجهاز ( أو هكذا كنت أعتقد ) . ثم فجأة ، لاحظت بطرف عيني أن الكاميرا كانت تتحرك . . و كانت تحوم فوق فراشنا . تحديداً نحو المكان الذي أرضع فيه ابني كل يوم . “
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.