خطوات عملية لتجنب الاحتيال ومخططات بونزي في سوق العملات الرقمية المشفرة

يواجه سوق العملات الرقمية المشفرة تحديان أساسيان هما:

الهجمات السيبرانية على منصات تداول العملات الرقمية المشفرة والتي نتابعها هنا في موقع الخليج 365 بشكل مفصل.

العمليات الاحتيالية على المستخدمين من خلال مخططات بونزي واستهداف قلة وعي المستخدمين.

قبل أن ندخل صلب الموضوع ونتعرف على الخطوات العملية لتجنب مخططات الاحتيال لابد من ذكر التصورات الخاطئة التي يحملها عدد كبير من الناس حول أن البيتكوين والعملات المشفرة أدوات لكسب المال الضخم في وقت وجيز.

ما يفتح الباب أمام أطماع في ربح غير موجود باستثمار جزء من المال يعود بعد فترة وجيزة بعوائد يعد من يقفون عليها أنها بنسبة 100% وهو أمر غير معقول تماما.

حرصا منا على تجنيب أكبر قدر ممكن من مستخدمي العملات الرقمية المشفرة في الوطن العربي من الوقوع كضحايا لعمليات الاحتيال نقترح جملة من الاجراءات والخطوات العملية لتجنب عمليات الاحتيال والبداية بـ:

1- التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي:

المستخدم الواعي وفي حالة تلقيه لعرض مجهول يعده بالحصول على 50 ألف دولار مقابل 1 بيتكوين وأن هاته الجهة ترى أن البيتكوين سيصل لمليون دولار في ظرف 5 سنوات القادمة.

الاجراء الواجب عمله بسيط وسهل وهو التعرف على هاته الجهة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إذ أضحت هذه الأخيرة كاشفة لعمليات التزييف من خلال تعاليق المستخدمين، تاريخ الانشاء، عدد المتابعين…

كما يمكن الاطلاع على فريق المشروع والاطلاع على أفراده إن كانوا معروفين ولديهم خلفية في مجالهم أم أنهم مجرد محتالون.

2- طلب الاستشارة والاستفسار:

من الأمور الواجب مراعاتها لتجنب الوقوع كضحية طلب الاستشارة والاستفسار.

هناك العديد من المجموعات والمنتديات النشطة في مجال العملات الرقمية المشفرة يمكن طرح الاستفسار و الاستشارة بشأن عرض ما أو مشروع ما لتحصل على اجابة من المتابعين وبعض خبراء الصناعة.

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لدينا مجموعة الخليج 365 الرئيسية للمناقشات تعد واحد من أفضل المجموعات في مجال تقديم يد العون والاستشارة في جانب العملات الرقمية المشفرة.

3- البقاء على اطلاع بالأخبار:

الاطلاع على أخبار العملات الرقمية المشفرة بشكل يومي يمكن من خلاله اكتساب زاد معرفي لابأس به وكذا معرفة حال الشركات والمشاريع في المجال وكذا الاطلاع على المشاريع الكاذبة وبعض قصص عمليات الاحتيال للحيلولة دون الوقوع كضحية لأحداها.

في الأخير نذكر أنه وفي العادة يتم استغلال المتحمسين والوافدين الجدد لسوق العملات الرقمية المشفرة من خلال تقديم عروض مغرية وهمية كـاهداء رحلات مجانية، أجهزة كمبيوتر، هواتف وغيرها من الوعود المجانية لتحريك طمع المستخدمين ومن ثمة الانقضاض عليهم.

تذكر أنه لا يوجد في العالم شيء مجاني بالمطلق وخاصة في الأسواق المالية.

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