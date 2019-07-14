متداول يتوقع وصول سعر عملة البيتكوين إلى 16 ألف دولار في نهاية شهر يوليو

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، وفي الوقت الذي يحاول فيه المهتمون بالسوق توقع حركة سعر البيتكوين ..نستعرض معكم مقالا حول توقع أحد المتداولين في السوق بإتخاذ البيتكوين لعلامات تدل على نهج صعودي يتجه للوصول لسعر 16 ألف دولار في نهاية شهر يوليو… ما هي أسبابه ودلالاته؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

جاء شهر يوليو مليئا بالحركات المختلطة بالنسبة لسعر عملة البيتكوين مقابل الدولار حتى الآن ، حيث هبط سعر العملة الرقمية الرئيسية في السوق وضرب منطقة منخفضة في وقت متأخر بعد بداية الشهر على قدم المساواة ، وذلك بفضل أحدث سلسلة تغريدات مضادة لعملة البيتكوين و العملات الرقمية من قبل الرئيس ترامب وذلك حسبما ورد عبر هذا التقرير ، إلى جانب التطلعات التي يتم إلقاؤها على العملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك كما ورد عبر التقرير التالي.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي:

رابط التحليل :

يمكن أن تؤدي دورة الصعود القوية bull cycle إلى إرتفاع أسعار عملة البيتكوين

يذكر أنه حساب TradingShot هو مزود جيد لإشارات التداول على منصة نشر التحليلات الفنية TradingView.com ، وذلك مع حساب يضم أكثر من 7500 متابع ، حيث تقدر المنصة أن الإرتفاع القوي لسعر عملة البيتكوين bitcoin’s parabolic rise سيدفع العملة الرقمية المهيمنة إلى أعلى حتى يصل السعر إلى قمة جديدة .

ووفقا لتحليل حساب TradingShot ذكر:

“يخدم نمط الرأس والكتفين المعكوسان The Inverse Head and Shoulders الغرض من تقليص هذا الإرتفاع من خلال التراجع الحاد في سعر العملة pull back ومن ثم التماسك consolidation ، وذلك قبل أن تدفعه القناة لأعلى ببطء إلى قمة سعرية جديدة. يقوم سعر عملة البيتكوين حاليًا بإكمال نموذج الرأس والكتفين المعكوس وفي نفس الوقت لقد بدأنا بالفعل التداول في القناة لأعلى. “

هذا ويساعد نمط الرأس والكتف المعكوس The inverse head and shoulder pattern المتداولين على التنبؤ بحركات انعكاسات الإتجاه الهبوطي ، ومن خلال هذا النمط ، سينخفض سعر عملة البيتكوين إلى مستوى منخفض ثم يرتفع مرة أخرى ، بعد ذلك سوف يقع سعر العملة مرة أخرى في منطقة أعمق من المنطقة السابقة قبل أن تتخذ طريق الصعود .. أخيرًا ، وسينخفض سعر عملة البيتكوين مرة أخرى ، لكن هذه المرة ليست عميقة مثل حركة الهبوط السابقة.

وبعد وصول سعر البيتكوين إلى القاع الأخير ، سيتجه سعر العملة صعوديًا ، ويقدر تحليل حساب TradingShot أن الإختراق السعري فوق منطقة 12400 دولار يعني أنه قد تم استعادة الإتجاه الصعودي bullish trend .

هذا وتشير منصة التداول أيضًا إلى أن دورة صعود سعر عملة البيتكوين الحالية أقوى من الدورة الصعودية الأخيرة ، وهذا هو السبب في أن الإرتفاع التالي للعملة الرقمية الرئيسية سيصل إلى مستوى 16000 دولار خلال هذا الشهر ، وفقًا لـتحليل حساب TradingShot.

تشير العاصفة المتزايدة من النهج الصعودي إلى أن إرتفاع أسعار العملة في الطريق

يذكر أن حساب TradingShot هو واحد من العديد من المحللين الفنيين في السوق الذين يتوقعون أن ارتفاع أسعار عملة البيتكوين في الطريق ، حيث قال متداول آخر وهو السيد Josh Rager في الشهر الماضي أننا قد وصلنا إلى المرحلة الرابعة فقط في دورة الحركة الصعودية الحالية لسعر عملة البيتكوين حتى وصول حركة الذروة التالية ، وأضاف السيد Rager أن العملة الرقمية المهيمنة قد تصل في النهاية إلى سعر 60 ألف دولار بنهاية حركة الدورة الصعودية الحالية ، وذلك كما ورد عبر التقرير التالي

ونشر حساب Josh Rager في تويتر توقعه عبر تغريدة في تاريخ 21 يوليو الشهر الماضي نستعرضها معكم فيما يلي:

من المحتمل أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى مستوى 60 ألف دولار ، ذلك بالإضافة إلى أن هذا الإتجاه الصعودي القادم ، ويبدو أن الناس يخسرون بشكل خطير مكاسب بنسبة 500 في المائة من أجل محاولة اللحاق بحركات مكسب يصل إلى 10 في المائة من جراء صفقات البيع على المكشوف Short orders.

بالطبع ، قد تكون عملة البيتكوين قد أصابها ضربة بعد تعليقات الرئيس ترامب المناهضة تجاه العملات الرقمية والعملة الرقمية التابعة لشركة فيسبوك Libra ، ولكن لا ينبغي أن يتجاهل حركة الثيران “Bulls” الإشارات الفنية ومؤشرات التحليل الأساسي الإيجابية.

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ويذكر أنه في نهاية عام 2018 ، توقع المحللون في السوق أن يتكدس مستثمرو المؤسسات المالية في عملات البيتكوين والعملات الرقمية وذلك كما ورد عبر التقرير التالي ، ويبدو أن الخبر السار هو أن هذا التوقع قد أصبح صحيحًا بالفعل حتى الآن في عام 2019 ، حيث كشفت شركة Grayscale للإستثمار التي تركز على الإستثمار في عملات البيتكوين في نهاية شهر يونيو الماضي أن أصولها الخاضعة للإدارة (AUM) قد تجاوزت 3 مليارات دولار ، وذلك حسبما ورد عبر التقرير التالي

في هذا الخصوص نشر حساب شركة Grayscale على تويتر تغريدة مصحوبة بصورة لمجموعة بيانات نستعرضها معكم في الأسفل:

تحديث بتاريخ 6/26/19 : الحيازات للسهم الواحد ، صافي الأصول الخاضعة للإدارة والأصول الرقمية للسهم الواحد لمنتجاتنا الإستثمارية .

إجمالي الأصول AUM الخاضعة لإدارة الشركة يصل إلى 3 مليار دولار BTC $ BCH $ ETH $ ETC $ ZEN $ LTC $ XLM $ XRP $ ZEC

هذا وقد حصلت مؤسسة Grayscale على إستثمارات بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي في AUM ، وذلك في بداية شهر مايو الماضي.

ولا تتفاجأ عزيزي القاريء برؤية المستثمرين من المؤسسات المالية يشترون المزيد من أصول العملات الرقمية ، وخاصة عملة البيتكوين ، حيث أن العديد منهم يفضلون الإستثمار في هذه الفئة من الأصول.

وفي هذا الإطار نشر حساب مؤسسة Fidelity Digital Assets الإستثمارية على تويتر تغريدة نستعرضها معكم فيما يلي:

نحن سألنا : ما الذي تفكر فيه المؤسسات الإستثمارية حقًا حول أصول العملات الرقمية digital assets؟

وتنشر التغريدة رابط لمقال تحت عنوان:

“إن الأبحاث من الاستثمارات المؤسسية الجديدة تقول أنها من المرجح أن تزيد على مدى 5 سنوات القادمة”

حسنا عزيزي .. إجمالاً ، قد يمكن لمجموعة من عوامل التحليل الأساسي fundamental ، وعوامل التحليل الفني في السوق technical أن تستمر في دفع أسعار عملة البيتكوين إلى الأعلى ، ولن يكون من المدهش رؤية تنبؤات حساب المحلل TradingShot تتحقق في السوق بفضل قوة حركة الإرتفاع الحالي.