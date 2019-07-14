شراء البيتكوين عبر منصات الند للند تلقى رواجا في ظل زيادة التدقيق التنظيمي

شراء البيتكوين أو شراء العملات الرقمية المشفرة باستعمال بطاقة فيزا كارد أو ماستر كارد أو حساب مصرفي وغيرها من وسائل الدفع الأخرى توفره عدد قليل جدا من منصات التداول المعتمدة ولمناطق جغرافية محددة فقط.

ما جعل الجماهير الراغبة في امتلاك العملات المشفرة والاستثمار فيها تبحث عن سبل أسهل لتتمكن من شراء البيتكوين والعملات المشفرة

بعيدا عن الاجراءات القانونية المعقدة من تحقق من الوثائق ومن الهوية وغيرها من التي نصتها هيئات التنظيم الحكومية المختلفة.

ارتفع سعر البيتكوين ثلاثة أضعاف سعره السابق ما زاد في الرغبة في امتلاكه والاستثمار فيه بشكل واسع.

لكن المنظمون والسياسيون يقومون بتشديد الرقابة على التبادلات خاصة على المنصات المعتمدة على الانترنت.

ما عزز من ظهور بدائل لامركزية تعمل بتقنية الند للند P2P مثل موقع LocalBitcoin.com

والذي هو الآخر تعرض مؤخرا لتضييق قانوني وأصبح يطلب المزيد من المعلومات الشخصية للامتثال للقوانين المحلية

كما منع مؤخرا المعاملات النقدية والمقابلات الشخصية وجه لوجه.

لتبزغ مجموعة من المواقع الجديدة التي تقدم امكانية شراء وبيع البيتكوين والعملات المشفرة دون الحاجة لتقديم وثيقة واحدة مثل موقع Local.Bitcoin.com الذي يديره Roger Ver وفي ظرف قصير استطاع هذا الموقع جذب 23 ألف مستخدم.

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يوجد كذلك موقع Bisq الذي لا يتطلب شراء البيتكوين منه أي شروط توثيقية وعرف نموه الأسبوعي أكثر من 50 ضعف منذ عام مضى ووصل لتداول 10 مليون دولار.

صرح السيد “نيك كارتر” مؤسس شريك لشركة كامبردج التي تتخذ من ماساتشوستس مقرا لها قائلا:

“التبادلات الكبرى للعملات المشفرة غير مقبولة في المجتمع المهذب، إذ ارتبط مفهوم العملات المشفرة بالمخدرات والأمور الغير قانونية وعليه ستكون هناك حاجة دائمة لمنصات P2P.

وتتميز منصات P2P لشراء وبيع البيتكوين بأنها غير خاضعة للرقابة ولا تفرض أي التزامات ولا تحفظ أي سجلات.

عكس منصات التداول التي تطلب اجراءات قانونية اضافية لمنع غسيل الأموال وتمويل الارهاب واتباع سياسة معرفة العميل KYC ما يعني المرور بعدة اجراءات رقابية قبل عملية الاستعمال.

هناك أحد البدائل المتميزة أيضا على مستوى الوطن العربي والتي تسمح بشراء وبيع البيتكوين عبر مجموعة تلغرام:

مجموعة لشراء وبيع العملات الرقمية

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