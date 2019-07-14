أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 14-7-2019

تراجعت معظم العملات الرقمية الرئيسية وبيتكوين اليوم بعد أن كانت يوم أمس تظهر بصيص أمل بعد انتقالها نحو المنطقة الخضراء بنسب جيدة ، ولكن على ما يبدو لم يستمر الحال كما هو مع تحرك البيتكوين في نطاق ضيق جدا ، واتباع العملات الرقمية الكبرى لحركة بيتكوين ، ومع ذلك حققت بعض العملات الرقمية البديلة altcoin ارتفاعات جيدة .

على الرغم من المشاعر السلبية حول بيتكوين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلا أن أسواق العملات الرقمية بشكل عام لم تنخفض بالشكل المتوقع .

لا تزال العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية والمهيمنة على 65 في المئة من اجمالي سوق العملات الرقمية تتحرك في نطاق ضيق متنقلة بين المنطقة الخضراء والحمراء بنسب بسيطة ، محافظة على مستواها فوق 11,000 دولار حتى اللحظة .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 11,307 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 2.56 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

لا تزال عملة الإيثيريوم تخضع لسيطرة وهيمنة عملة البيتكوين حيث تتحرك في نطاق ضيق جدا ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 267 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 0.99 في المئة.

عملة Ripple XRP ارتفعت العملة الرقمية يوم أمس بنسبة بسيطة بلغت 4.15 في المئة ، واليوم تنخفض بنسبة 2.36 في المئة، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.33 دولار أمريكي .

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 100 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 1.61 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 31 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 1.21 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : سجلت العملة الرقمية انخفاض بنسبة بلغت 1.21 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 341 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : سجلت العملة الرقمية انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت 0.92 % ، ويتم تداولها عند مستوى 4.71 دولار أمريكي .

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عملة TRON TRX : إرتفع سعر العملة الرقمية الآن بنسبة بلغت 0.75 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.029 دولار أمريكي .

عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 2.67 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.066 دولار أمريكي .

عملة Steller : بعد أن ارتفعت العملة الرقمية يوم أمس بنسبة كبيرة بلغت 8.21 % ، تعاني اليوم من الانخفاض بنسبة 2.25 % ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.0950 دولار .

عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.81 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 140 دولار أمريكي .

من بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كبرى رغم انخفاض عملة البيتكوين كانت عملة Bitcoin File مرتفعة بنسبة بلغت 249 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 318 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتمتلك العملة الرقمية الأولى بيتكوين 65 % من إجمالي السوق .

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