أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 14-7-2019

تراجعت معظم العملات الرقمية الرئيسية وبيتكوين اليوم بعد أن كانت يوم أمس تظهر بصيص أمل بعد انتقالها نحو المنطقة الخضراء بنسب جيدة ، ولكن على ما يبدو لم يستمر الحال كما هو مع تحرك البيتكوين في نطاق ضيق جدا ، واتباع العملات الرقمية الكبرى لحركة بيتكوين ، ومع ذلك حققت بعض العملات الرقمية البديلة altcoin ارتفاعات جيدة .
على الرغم من المشاعر السلبية حول بيتكوين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، إلا أن أسواق العملات الرقمية بشكل عام لم تنخفض بالشكل المتوقع .
لا تزال العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية والمهيمنة على 65 في المئة من اجمالي سوق العملات الرقمية تتحرك في نطاق ضيق متنقلة بين المنطقة الخضراء والحمراء بنسب بسيطة ، محافظة على مستواها فوق 11,000 دولار حتى اللحظة .
يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 11,307 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، منخفضة بنسبة 2.56 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .
لا تزال عملة الإيثيريوم تخضع لسيطرة وهيمنة عملة البيتكوين حيث تتحرك في نطاق ضيق جدا ، ويتم تداولها الآن عند مستوى 267 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة 0.99 في المئة.
عملة Ripple XRP ارتفعت العملة الرقمية يوم أمس بنسبة بسيطة بلغت 4.15 في المئة ، واليوم تنخفض بنسبة 2.36 في المئة، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.33 دولار أمريكي .
عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 100 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 1.61 في المئة .
عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 31 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 1.21 في المئة.
عملة Bitcoin Cash : سجلت العملة الرقمية انخفاض بنسبة بلغت 1.21 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 341 دولار أمريكي .
يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
أسعار عملات أخرى :
عملة EOS : سجلت العملة الرقمية انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت 0.92 % ، ويتم تداولها عند مستوى 4.71 دولار أمريكي .
عملة TRON TRX : إرتفع سعر العملة الرقمية الآن بنسبة بلغت 0.75 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.029 دولار أمريكي .
عملة Cardano : انخفضت العملة بنسبة بلغت 2.67 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.066 دولار أمريكي .
عملة Steller : بعد أن ارتفعت العملة الرقمية يوم أمس بنسبة كبيرة بلغت 8.21 % ، تعاني اليوم من الانخفاض بنسبة 2.25 % ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.0950 دولار .
عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.81 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 140 دولار أمريكي .
من بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كبرى رغم انخفاض عملة البيتكوين كانت عملة Bitcoin File مرتفعة بنسبة بلغت 249 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .
بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 318 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتمتلك العملة الرقمية الأولى بيتكوين 65 % من إجمالي السوق .
لمتابعة الأسعار بشكل مباشر من خلال موقعنا
Arabfolio يرجى الدخول عبر الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية
إقرأ أيضاً :
إخلاء مسؤولية
إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ.
تابعونا على التلجرام
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 14-7-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.