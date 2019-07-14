مشروع “Sia Network” ينجح في جمع 3.5 مليون دولار في جولة استثمارية جديدة

نجح مشروع Sia Network في جمع مبلغ 3.5 مليون دولار في الجولة الاستثمارية A للشركة.

وذكر تقرير CoinDesk بأن شركة Bain الاستثمارية قادت الشجولة الاستثمارية بمشاركة من Dragonfly و Capital Partners و Bessemer Venture Partners.

ويعرف مشروع Sia Network بأنه مشروع للتخزين السحابي اللامركزي. وترى شركة Bain الاستثمارية بأن حلول التخزين السحابي اللامركزي هو أساس اللامركزية في التطبيقات اللامركزية (dApps), وسبق لنا في الخليج 365 التطرق إلى تفاصيل المشروع:

تعرف على مشروع Sia… مستقبل التخزين السحابي باستخدام تكنولوجيا البلوكشين

و أوضح ديفيد فوريتش, الرئيس التنفيذي للشركة خلف Sia Network, أن المشروع يقوم حالياً بتخزين 450 تيرابايت من البيانات التي تم تحميلها من قبل العملاء ,ويوجد ما بين 500 – 1000 شخص يستخدمون الشبكة بشكل مستمر.

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ويخطط مشروع Sia Network استخدام التمويل الجديد لإطلاق خدمة البث المرئي المباشر و لتطوير خدمات التخزين السحابي و مضاعفة الفريق من 12 شخص إلى 24 شخص في غضون عام.

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