دونالد ترامب ينتقد البيتكوين ، فهل هو محق ؟

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالتعبير عن رأية عن عملة بيتكوين على حسابة في تويتر حيث قال :

أنا لست من محبي Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى ، وهي لا تعتبر من النقود ، و تكون قيمتها شديدة التقلب ، إن أصول العملات الرقمية الغير المنظمة يمكن أن تسهل من تنفيذ السلوك غير المشروع ، بما في ذلك تجارة المخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية ….

وعبر عن رأيه عن الدولار الأمريكي قائلا على حد قوله انها عملة مذهلة في تغريدة على تويتر :

وبالمثل ، فإن “العملة الرقمية” Facebookالخاصة بشركة Libra ليس لها مكانة أو موثوقية تذكر وإذا أرادت Facebook وشركات أخرى أن تصبح بنكًا ، فيجب عليهم السعي للحصول على ميثاق مصرفي جديد وأن يخضعوا لجميع اللوائح المصرفية ، تمامًا مثل البنوك الأخرى ، سواء الوطنية أو الدولية ، ولدينا عملة حقيقية واحدة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ، وهي أقوى من أي وقت مضى ، ويمكن الإعتماد عليها وموثوقة. إنها العملة الأكثر هيمنة في أي مكان في العالم ، وستظل دائمًا على هذا النحو. ويسمى دولار الولايات المتحدة !

يعتبر رأي الرئيس ترامب صحيح تماما ، ودعنا نحلل الأسباب التي ذكرها الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

تقلبات البيتكوين واضحة بشكل كبير ، وليس لها مثيل منذ 25 سنة في الأسواق المالية ، ولا يمكن التفكير في أي تكنولوجيا حديثة كانت أكثر وأشد تقلبا من عملة البيتكوين ، ويعتبر الشيء القابل للتداول بشكل آمن هو النفط الخام في أشكاله المختلفة .

لماذا يعتبر مؤشر التقلب مهم ؟ التقلب يعادل المخاطر حيث يبلغ متوسط العائد السنوي لـ بيتكوين 60 ٪ ، مع إحتمال خسارة تتراوح بين 1001٪ و 220٪.

بقدر ما تذهب قيمة النفط الخام ، وذلك عبر صندوق النفط في الولايات المتحدة ، فإن متوسط العائد السنوي المُحتمل لعشر سنوات هو -11٪ ، باحتمال كبير بنسبة 95 ٪ أن تتراوح العوائد خلال هذه السنوات بين -68 ٪ و + 46 ٪.

للمقارنة ، فإن متوسط العائد لعشر سنوات على مؤشر S&P 500 هو 15٪ مع إحتمال كبير بنسبة 95 ٪ أن يتراوح العائد بين -10 ٪ و + 40 ٪.

متوسط العائد على المدى الطويل للعب لعبة ورق في كازينو هو -1 ٪ ، من الأفضل اللعب في الكازينو ومعرفة أنك ستخسر 1٪ من أموالك عن تداول بيتكوين .

متداولي بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يزعمون أن أي أصول أخرى قيمتها مثل الهواء الخفيف ، وهذا ليس صحيح .

Advertisements

يمكن تطوير أصول معينة مثل العقارات ثم تحويلها إلى أصول مدرة للدخل ، وقد يكون لها أيضا حقوق الموارد الطبيعية وغيرها من الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها ، وحتى السلع الإستثمارية مثل بطاقات البيسبول ، التي ليس لها فائدة نفعية ، لا تزال لها قيمة جمالية وقابلة للتحصيل .

لا يوجد لدى بيتكوين قيمة الإستخدام الجوهرية ، حيث يتم تحديد قيمتها تمامًا بناءً على ما يعتقد البائع أن المشتري سيدفعه ، وهذا بدوره يعتمد على ما يعتقد المشتري أنه سيدفعه البائع الآخر ، وما إلى ذلك. مما يجعلها تخمينية تمامًا .

بالنسبة لأي شخص يعتقد أن الدولار الأمريكي مثل اي عملة ورقية ، سوف تنهار يوم ما ، وأن بيتكوين سيكون العملة الوحيدة المتبقية ، فيجب أن تعيد التفكير مرة أخرى لأنه ببساطة إذا كان الدولار الأمريكي سينهيار، فستنهار معه المجتمعات كذلك .

عند هذه النقطة، الأدوات المساعدة ستتوقف ، مما يعني لا وصول إلى الإنترنت ، وليس ذلك فقط ، بل قد تكون الصخور أكثر قيمة من بيتكوين .

أخيرًا ، لماذا تستخدم الكثير من المعاملات غير القانونية بيتكوين ؟ لأن الرئيس دونالد ترامب محق المعاملات أكثر صعوبة لتتبعها .

قد يشكل الرئيس دونالد ترامب تهديدًا على عملة Facebook ، بسبب الرقابة الواضحة التي أبداها على المحافظين ، بأن الحكومة الفيدرالية ستجبر العملات الرقمية أن تنظمها القوانين المصرفية ، وإذا حصل ذلك فستصل قيمة البيتكوين إلى صفر.

المصدر :ccn.com

إخلاء مسؤولية

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ

تابعونا على التلجرام