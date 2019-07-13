جمهورية جورجيا تعفي العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة

تام شمس - السبت 13 يوليو 2019 10:37 مساءً - قامت جمهورية جورجيا بإعفاء العملات المشفرة من ضريبة القيمة المضافة، وذلك حسبما ذكر موقع بيتكوين دوت كوم يوم ١٣ يوليو.

ووفقًا للتقرير، وقّع وزير المالية الجورجي نودار خادوري مؤخرًا مشروع قانون يهدف إلى تنظيم الضرائب على الكيانات التي تتاجر في العملات المشفرة. وقد دخل مشروع القانون حيز التنفيذ في نهاية يونيو. وفيما يلي تعريف العملة اللامركزية التي يطرحها مشروع القانون:

"العملات المشفرة هي أصول رقمية يتم تبادلها إلكترونيًا وتقوم على شبكة لا مركزية. ولا يتطلب تبادلها وسيطًا موثوقًا ويتم إدارته باستخدام تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة."

ومن خلال تقديم مشروع القانون، يمكن لسكان البلد استبدال العملات المشفرة بعملة ورقية دون إخضاع المعاملة لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك، أشار خدوري إلى أن اللاري الجورجي ستظل العملة القانونية في جورجيا وأن البلاد - مثلها مثل العملات الأجنبية - لن تسمح باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات.

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وتمضي المقالة لتحديد أن شركات التعدين ستظل مضطرة لدفع ضريبة القيمة المضافة ما لم تكن مسجلة في الخارج. وهذا قد يؤدي إلى نقل شركات التعدين المحلية.

حسبما أفاد كوينتيليغراف في أكتوبر ٢٠١٥، قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن تبادل بيتكوين كان معفى من ضريبة القيمة المضافة في حكم تاريخي. وفي الشهر التالي، في منشور ضيف على كوينتيليغراف، علق المحامي الإيطالي المتخصص في الذهب والعملات المشفرة ستيفانو كاباسولي على الحكم: