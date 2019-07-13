اليابان تدرس تأثير ليبرا من فيسبوك قبل مجموعة الدول الصناعية السبع

تام شمس - السبت 13 يوليو 2019 10:37 مساءً - ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم ١٢ يوليو أن السلطات اليابانية تحقق في تأثير عملة ليبرا المستقرة على فيسبوك.
ووفقًا للتقرير، أنشأت السلطات اليابانية فريق عمل مكلفًا بالتحقيق في تأثير عملة فيس بوك المستقرة على السياسة النقدية والاستقرار المالي. وسوف تتألف مجموعة العمل من بنك اليابان ووزارة المالية ووكالة الخدمات المالية والتي بدأت الاجتماع بالفعل هذا الأسبوع.
ويدعي المنفذ أن هدف المجموعة المشكلة حديثًا هو تنسيق السياسات التي من شأنها معالجة عواقب تطبيق ليبرا على التنظيم والضرائب والسياسة النقدية وتسوية المدفوعات.
حيث أفادت تقارير أن مسؤولين غير محددين أشاروا إلى أنهم يأملون في انضمام المزيد من الجهات التنظيمية الضريبية والمالية إلى المجموعة، بالنظر إلى التأثير الواسع لمشروع فيسبوك. وقد اتخذت اليابان المبادرة قبل الاجتماع المقبل لوزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع في شانتيلي، فرنسا، يومي ١٧ و١٨ يوليو.
وحسبما أفاد كوينتيليغراف في نهاية يونيو، أنشأت فرنسا أيضًا فريق عمل من مجموعة السبع لفحص كيف يمكن للبنوك المركزية تنظيم العملات المشفرة مثل ليبرا قبل للقمة نفسها.
وليس المنظمون وحدهم هم الذين يقلقون بشأن ليبرا. فبالأمس، اندلعت الأنباء عن قلق مهاي أليسي، المؤسس المشارك لإيثريوم، من أن فيسبوك يحاول خداع المنظمين بالموافقة على "عملة مشفرة" مركزية.
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