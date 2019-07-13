التحليل الفني واحد من الأنشطة الهامة المرافقة للأسواق المالية بصفة عامة، والعملات الرقمية المشفرة ليست استثناء إذ يلعب التحليل الفني فيها دورا هاما.

إذ يستعين العديد من المحللين ومتابعي السوق به لمعرفة الاتجاه القادم.

فيمكن القول أن التحليل الفني هو دراسة مسار العملة في وقت سابق لمحاولة التنبؤ بحركتها القادمة المستقبلية، ويتم الاستعانة في التحليل الفني بالعديد من البرامج المخصصة لهذا الغرض.

بهدف اخراج مخططات بيانية تربط حركة العملة بعامل الزمن، وهناك العديد من النظريات المختلفة في التحليل الفني.

على الرغم من أن البعض يرى بأن التحليل الفني ليس علما كونه يعتمد على التوقعات والتكهنات المستقبلية.

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في تداول العملات الرقمية المشفرة هناك شيئين لا ثالث لهما:

الربح أو الخسارة.

أبيض أو أسود، لا وجود للون الرمادي.

فإذا كنت تخسر أموالك بشكل مستمر، وتخبر نفسك بأنك جيد في التداول فهنا يجب أن تتوقف عن فعل ذلك ووضع حد لهذا.

صحيح أنه لا يوجد متداول ناجح 100% وأن كل من يتداول في السوق مرّ بتجارب مؤلمة يتذكرها المرء بشيء من المرارة في حلقه

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كانت هذه تفاصيل خبر مهم لكل مضارب و متداول في العملات الرقمية …. الخطايا السبع المميتة في عالم التحليل الفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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