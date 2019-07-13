قيمة بيتكوين تتراجع عن ١١٤٥٠ دولارًا بينما يشهد سوق الأسهم الأمريكي بعض الانخفاض

تام شمس - السبت 13 يوليو 2019 08:43 مساءً - السبت ١٣ يوليو - سجلت أعلى ٢٠ عملة مشفرة خسائر خلال اليوم حتى وقت كتابة المقالة، حيث انخفضت عملة بيتكوين (BTC) إلى ما دون ١١٤٥٠ دولارًا مرة أخرى.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

وقد انخفضت بيتكوين حاليًا بأكثر من ١٪ خلال اليوم، حيث يتم تداولها عند حوالي ١١،٤٣٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لموقع كوين٣٦٠. بالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، ارتفعت العملة بنسبة ٣,٨٪ تقريبًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم بمكانتها كأكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٨,٧ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١٤ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتشير بيانات كوين٣٦٠ إلى أن إيثريوم قد شهدت انخفاضًا في قيمتها بنسبة ١٪ تقريبًا على مدار الأبع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم حول ٢٦٩ دولارًا. وخلال الأسبوع، فقدت العملة أيضًا أكثر من ٧٪ من قيمتها.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفض XRP بحوالي ٣,٨٧٪ خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند مستوى ٠.٣٣٣ دولار. وخلال الأسبوع، انخفضت العملة بحوالي ١٤,١١٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملات الوحيدة التي سجلت المكاسب هي تشينلينك (LINK)، التي ارتفعت أكثر من ٣,٨ ٪، مونيرو (XMR)، التي ارتفعت أكثر من ١,٥ ٪، وكاردانو (ADA)، التي ارتفعت بنسبة ضئيلة من المئة.

وفي وقت كتابة المقالة، يبلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٣١٣,٩ مليار دولار، أي حوالي ٥٪ أقل من القيمة التي تم تسجيلها قبل أسبوع.