موظف يختلس ملايين من شركته لـ شراء العملات الرقمية المشفرة ولعب القمار

في شهر مارس 2018, بزغ اسم “دينيس بيلين” كأحد أفضل لاعبي البوكر، وقبل ذلك بـ 18 شهر لم يكن معروف من الأساس.

“دينيس بيلين” يبلغ من العمر 28 سنة ويعمل كمحاسب في احدى الشركات، ذاع صيته في عالم لعبة البوكر بعد فوزه على المخضرمين في اللعبة وحصل على جائزة L.A. Poker Classic في World Poker Tour وجائزة المليون دولار.

أشاد موقع بوكر نيوز بأعصاب “دينيس” الفولاذية وأشار أيضا إلى أسلوبه الشجاع في اللعب.

كما لم يقصر “دينيس” في مدح نفسه واصفا ذاته بأنه “سمكة مجنونة ألقت جميع المعارضين بعيدا”.

بالغوص أكثر في حكاية من يلقب نفسه بالسمكة المجنونة نجد أنه كان يختلس المال من وظيفته اليومية التي استخدمها لتغطية خسائره في لعبة البوكر.

ووفقا للسلطات الفدرالية فإن “دينيس” كان يختلس من مال الشركة التي يعمل بها StyleHaul وهي شركة تقوم بالتسويق عن طريق مؤثري الشبكات الاجتماعية.

ليتم تقديم لائحة من التهم ضد “دينيس” الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس في قضايا اختلاس المال منذ سنة 2015 وتحويل من مال الشركة إلى حسابه الشخصي.

ووفق التقارير المنشورة فقد سرق حوالي 22 مليون دولار من الشركة ما بين سنة 2015 و 2019 عن طريق ارسال الأموال إلى حسابه الشخصي بدل حساب العملاء عن طريق خدمة ويسترن يونيون وتزييفها لجعلها تبدو وكأن الأمور جد طبيعية.

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بالنسبة للمال المسروق فقد استغله “دينيس” في ألعاب القمار وشراء عملات رقمية مشفرة.

وعند سؤال “دينيس” عما كان يفعله بكل هذه الأموال أجاب: “لقد اقترضت أموالا من الناس المحيطين بي من أصدقاء وأقارب وغيرهم، أردت أن أسددها لكن الأمور ازدادت سوءا أكثر”.

بالنسبة لكيفية الكشف عن سرقته واحتياله فيعود لتعيين مديرة جديدة في الشركة التي يعمل بها والتي لاحظت شيء غير تقليدي في العمل وبعدها تم فتح تحقيق للكشف عما كان يعمله “دينيس”.

ليتم مصادرة جميع ما يملكه “دينيس” من أموال والتي تمثلت في سيارة ومبلغ 50 ألف دولار ومحفظة بها بعض العملات الرقمية المشفرة.

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