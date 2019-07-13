انهيار شركة احتيالية بجنوب افريقيا تحتال باسم الاستثمار في البيتكوين

تستمر سلسلة الأحداث المتعلقة بالشركة الوهمية المعتمدة على مخطط بونزي في عملها في بلدة “تساكاني” في جنوب افريقيا والتي تابعنا حيثياتها منذ بداياتها في المواضيع:

عمليات الاحتيال باستعمال البيتكوين في جنوب افريقيا تحقق 135 ألف دولار يوميا

جنوب افريقيا: شركة احتيالية تستعمل مخطط بونزي تفشل في دفع المال للمستثمرين فيها

تطورت الأمور أكثر ضد شركة “Sgumza” إذ قام متظاهرون ضد الشركة بحرق منزل تابع لعائلة مالك الشركة.

كما تدفق المئات من الناس لمراكز الشرطة بعد ظهور أخبار على وسائل التواصل الاجتماعي تخبر بأن مالك الشركة سيخوض انتخابات بأموال المستخدمين لتفند الشرطة هذا الخبر وتفيد بأن مدير الشركة تم اعتقاله.

منذ شهور استمرت شركة “Sgumza” في اثارة ضجة اعلامية حولها من خلال الوعد بدفع عوائد مالية بنسبة 100% على الودائع وفي ظرف 15 يوم فقط.

ليستمتع مدير الشركة الاحتيالية بحمل مبالغ مالية كبيرة ويعيش بها حياة بذخ من خلال اقامة حفلات فخمة وغيرها من مظاهر التبذير.

والغريب في الأمر هو أن التحذيرات لم تتوقف مما تفعله هاته الشركة إلا أن هناك من ينامون خارجا في طوابير لإيداع أموالهم لدى شركة “Sgumza”.

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الطوابير وعدم الانتظام أمام مكتب الشركة أسفر عن انتهاكات للوائح البلدية وأجبر الشركة على اغلاق المكتب واستمرار العمل الاحتيالي عبر الانترنت.

وأدعى السيد ” Mbatha ” مدير الشركة أن الأموال يعاد استثمارها في البيتكوين مرة أخرى.

لكن وبعد ظهور خبر على الراديو مفاده أن المنصة تم اختراقها ليثور المستخدمين ويطالبون بارجاع أموالهم على الأقل استثماراتهم الأولية فقط.

وفي صباح يوم الأربعاء الماضي تقدم المتظاهرون الغاضبون لمكان سكن مدير الشركة وأضرموا النار في المنزل ونهبو أثاثه.

وتعتبر قصة هذه الشركة مثال لما ستنتهي له الأمور عند الثقة في شركة احتيالية تستعمل مخطط بونزي الاحتيالي.

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