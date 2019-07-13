ولاية برازيلية تطلق منصة بلوكتشين لعطاءات العقود الحكومية

تام شمس - السبت 13 يوليو 2019 03:51 مساءً - في البرازيل، أطلقت ولاية باهيا تطبيق بلوكتشين لتتبع عملية المزايدة العامة على العقود الحكومية، وفقًا لتقرير صادر عن كوينتيليغراف البرازيل يوم ١٢ يوليو.

وقد تم تطوير الحلول المستندة إلى بلوكتشين، والتي تسمى "حل العطاءات عبر الإنترنت" (SOL) من قِبل كايين تكنولوجي آند ديزاين. وستكون العطاءات شفافة وآمنة تمامًا بسبب تطبيق تكنولوجيا بلوكتشين.

ووفقًا لحكومة باهيا، يبدو أن المستفيدين المقصودين من الحل الجديد هم صناعة الزراعة البرازيلية. وقد تم تصميم الحل للمساعدة في ربط المنظمات الزراعية في باهيا بالموردين والعمال في جميع أنحاء البرازيل، وكذلك توفير الشفافية في عملية تقديم العطاءات للعقود. حيث قالت ولاية باهيا إن هناك أكثر من ١٠٠٠ منظمة من المتوقع أن تستخدم الحل:

"سيتم استخدام التطبيق، المتاح بالفعل في بلاي ستور وآبل ستور، من قِبل حوالي ١١٠٠ جمعية زراعية وتعاونية في ولايتي باهيا وريو غراندي دو نورتي، بموجب اتفاقية باهيا للإنتاجية وغوفرنو سيدادو، بتمويل من اتفاقية قرض بين حكومات الولايات والبنك الدولي."

وجسبما ذُكر سابقًا من قبل كوينتيليغراف، أعلنت جمعية البن البرازيلية التعاونية ميناسول عن خطط لإصدار توكن لمزارعي القهوة. وبحسب ما ورد، سيكون المزارعون قادرين على كسب التوكنات كمكافأة لحصاد حبوب البن، واستخدام العائدات لشراء مجموعة متنوعة من السلع. ويُزعم أن هذا هو نظام اقتصادي مفيد للمزارعين، لأن طريقة التمويل هذه لا تتطلب التسجيل في مكتب كاتب العدل.