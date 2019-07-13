ما هو مستقبل مشروع ICON و عملة ICX الرقمية؟

مشروع ICON واحد من أبرز المشاريع المشهورة في تقنية البلوكشين يهدف لإنشاء شبكة لامركزية تسمح بربط سلاسل البلوكشين المختلفة مع بعضها البعض وتوحيد نظامها الايكولوجي.

تطرقنا للمشروع وعملة ICX التي يديرها المشروع في موضوع منفصل ومفصل يمكن الرجوع إليه:

تعرف على مشروع (ICON) و العملة الرقمية الخاصة بها (ICX)

في الوقت الحالي جذب وخطف البيتكوين جميع الأضواء نحوه.

حيث ارتفعت نسبة استحواذه على سوق العملات المشفرة بنسبة 65.2% في الوقت الذي مازالت فيه العديد من العملات المشفرة البديلة تبحث عن تحسينات وتحديثات لمواكبة المنافسة الشرسة في السوق.

فبالرغم من هيمنة البيتكوين واستعادته لما تم فقدانه في شتاء 2018

إلا أن العملات المشفرة البديلة لم تستعد عافيتها بعد.

وكل ذلك لم يثن عزيمة أصحاب هذه المشاريع في مواصلة تطوير وتحسين شبكاتهم وتهيئتها للمستقبل.

يعد مشروع ICON واحد من المشاريع الرائدة في كوريا الجنوبية أعلن مؤخرا عن خارطة طريق تبدأ بانتخاب ممثلين عمومين على شبكة البلوكشين.

Advertisements

حيث يتم تقييم المساهمة في الشبكة من خلال استخدام نظام الحصص للتوصل إلى توافق في الآراء ومن ثمة التبني الجماعي، أطلق على هذه العملية تسمية “ICONSENSUS”، وهناك العديد من المصطلحات على الموقع الرسمي للمشروع تشرح تفاصيل العملية بشكل أعمق.

ومما جاء في الموقع الرسمي للشبكة مايلي:

“يتم انتخاب 100 ممثل عام لشبكة ICON وسيشارك أهم الممثلين في التصنيف الرئيسي في التحقق واتخاذ القرارات المتعلقة بالحوكمة، بينما ينتظر الآخرين التصويت، ويتم مكافأة المساهمين برموز ICX بشكل دوري”.

كما تحضر إدارة المشروع لتحديث الشبكة بشكل عام لتلقي الميزات الجديدة.

ومن بين التحديثات الظاهرة للمشروع زيادة العرض المتداول للعملة من 473،460،668 إلى 490،271،394.

للعلم تقدر عملة ICX في الوقت الحالي بقيمة 0.31 دولار للوحدة بمؤشر ايجابي بنسبة 2.79% وبقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ154 مليون دولار ما جعلها في المرتبة 58 على سلم ترتيب العملات على موقع Coinmarketcap.

اقرأ أيضا:

منصة ICON تتوسع نحو قارة افريقيا بامضاء شراكة مع منظمة UABA

مشروع (ICON) يكشف عن شراكة جديدة مهمة… وسعر عملة (ICX) لم يتأثر

مشروع ICON يعلن عن مسابقة جديدة لتوزيع مليون من عملات (ICX) الرقمية