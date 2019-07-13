أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 13-7-2019

بعد أن تراجعت العملات الرقمية يوم الأربعاء الماضي بقوة من مستوى 13,000 دولار إلى ما دون مستوى 12,000 دولار بخسارة قيمتها 1,000 دولار لكل عملة بيتكوين ، أظهرت العملة الرقمية بصيص أمل يوم أمس حيث حاولت الإرتفاع بنسبة بسيطة بلغت 1 في المئة ، ولكن لم يستمر هذا التحرك البسيط نحو المنطقة الخضراء طويلا ، حيث عاودت العملة الرقمية الإنخفاض والتحول إلى اللون الأحمر يوم أمس .

عانت العملات الرقمية البديلة altcoin من هبوط البيتكوين مسجلة خسائر كبيرة في الأيام القليلة الماضية ، و ارتفعت معظم العملات الرقمية يوم أمس بنسب جيدة ، واليوم تتراجع بعض أكبر العملات الرئيسية مرة أخرى .

تظهر بعض العملات الرقمية انفصالا عن حركة واتجاه البيتكوين مثل عملة BNB و LINK و LEO ، مما يعطي الأمل لبعض العملات الرقمية البديلة للتحرر من هيمنة البيتكوين .

ارتفعت العملة الرقمية بيتكوين يوم أمس بنسبة 4,18 في المئة حيث لامست مستوى 12,000 دولار ، وثم تراجعت قليلا حتى 11,600 دولار .

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 11,651 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير ، مرتفعة بنسبة 2.11 في المئة وفقا لبيانات موقع Coin360 .

لم تستطع عملة الإيثيريوم أن تحقق إرتفاع يعيدها إلى مستواها السابق يوم أمس، ويتم تداولها الآن عند مستوى 271 دولار أمريكي ، مرتفعة بنسبة 0.19 في المئة.

عملة Ripple XRP ارتفعت العملة الرقمية بنسبة بسيطة بلغت 4.15 في المئة حتى اللحظة ، ويتم تداول العملة الرقمية عند مستوى 0.34 دولار أمريكي .

عملة Litecoin : يتم تداول العملة عند مستوى 102 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 1.18 في المئة .

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 31 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 1.06 في المئة.

عملة Bitcoin Cash : سجلت العملة الرقمية انخفاض بنسبة بلغت 0.12 في المئة ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 346 دولار أمريكي .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

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أسعار عملات أخرى :

عملة EOS : سجلت العملة الرقمية انخفاضا بنسبة كبيرة بلغت 1.17 % ، ويتم تداولها عند مستوى 4.69 دولار أمريكي .

عملة TRON TRX : إرتفع سعر العملة الرقمية الآن بنسبة بلغت 2.71 % ، ويتم تداول العملة عند مستوى 0.029 دولار أمريكي .

عملة Cardano : ارتفعت العملة بنسبة بلغت 4.59 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.068 دولار أمريكي .

عملة Steller : ارتفعت العملة اليوم بنسبة 8.21 % ، ويتأرجح سعر العملة في حدود 0.0967 دولار .

عملة Dash : انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 1.92 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 143 دولار أمريكي .

من بين أفضل مائة عملة رقمية التي سجلت أعلى المكاسب كانت عملة BITUSD مرتفعة بنسبة بلغت 352.11 % حتى اللحظة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وفقا لبيانات Coinmarketcap .

بلغ إجمالي سوق العملات الرقمية اليوم 318 مليار دولار ، وفقا لبيانات Coinmarketcap ، وتمتلك العملة الرقمية الأولى بيتكوين 65 % من إجمالي السوق .

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