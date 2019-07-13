الحكم على مؤسس منصة BitFunder لتداول العملات الرقمية بالسجن لمدة 14 شهراً

ذكر موقع Finance Feed بأنه تم الحكم على مؤسس منصة BitFunder بالسجن لمدة 14 شهراً و يتبعها قضاء ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف.

وتعود القصة إلى عام 2012 عندما أصبح المؤسس مسؤول عن خدمتين وهي WeExchange (لتخزين البيتكوين) و منصة BitFunder (لتداول العملات الرقمية).

وبعد مدة بدأ مؤسس المنصة بإستخدام أموال العملاء في محافظ WeExchange لتغطية نفقاته الشخصية.

وفي منتصف عام 2013 بدأ مؤسس منصة BitFunder بتقديم خدمة استثمارية وصفها بالاستثمار الشامل في منصتي BitFunder و WeExchange وبعد ذلك تم الإدعاء أن هذه مبالغ المستثمرين تم تقديمها له كـ قرض شخصي.

بعد ذلك تم اختراق المنصة و سرقة العملات الرقمية و لم يخبر مؤسس المنصة عملائه عن الاختراق كمحاولة لإخفاء الخسائر و قام بنقل عدد كبير من البيتكوين إلى محافظ WeExchange.

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وأقر مؤسس منصة BitFunder أنه مذنب في عملية الاحتيال و محاولته في عرقلة العدالة بعد أن أدعى في وقت سابق للسلطات المحلية بأن المنصة لم تتعرض للإختراق.

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