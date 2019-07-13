منصة Bitpoint اليابانية تتعرض للاختراق و سرقة 32 مليون دولار

كشفت شركة Remixpoint ، المالكة للمنصة اليابانية لتداول العملات الرقمية Bitpoint ، عن أن المنصة قد فقدت ما يعادل 3.5 مليار ين ياباني ( 32 مليون دولار أمريكي ) نتيجة لهجوم قراصنة ، و ذلك وفقاً لما ذكره تقرير Nikkei Asian Review .
و تناقلت هذا الخبر عدة صحف و مواقع إخبارية يابانية ، منها صحيفة The Japan Times التي ذكرت قيام منصة العملات الرقمية Bitpoint – و مقرها في طوكيو – بتعليق جميع خدماتها بعد خسارتها ما يقدر بحوالي 3.5 مليار ين ياباني ، في إختراق شمل عملة الـ Ripple و عملات رقمية أخرى . و قامت الصحيفة بمشاركة الخبر في تغريدة لها على حسابها الرسمي في موقع تويتر ، و علقت عليه قائلة :
” سرقة 3.5 مليار ين ياباني في إختراق لمنصة العملات الرقمية Bitpoint . ”
لقد تم سرقة الأموال الخاصة بعملاء المنصة و التي تقدر قيمتها 2.5 مليار ين ياباني ، من قبل المتسللين ( الهاكرز ) خلال الهجوم . و أوضحت شركة Remixpoint أنها سوف تقوم بتعويض العملاء الذين فقدوا أموالهم . لكن ذلك الأمر قد أثر بالسلب على سهم الشركة ، و أدى إلى هبوطه بنسبة تصل إلى 18 ٪ في بورصة طوكيو .
في بيان صحفي ( ياباني ) يكشف عن تفاصيل الإختراق ، صرحت منصة Bitpoint بأنه ” تم اكتشاف خطأً يتعلق بتحويلات عملة Ripple ” ، و عند إجراء مزيد من التحقيقات ، تبين أن عملات الريبل ” قد تم تسريبها بشكل غير قانوني ” .
و قد أدى إجراء مزيد من التحقيقات حول الإختراق ، إلى قيام منصة Bitpoint بالكشف عن أن عملة Ripple لم تكن العملة الرقمية الوحيدة التي تم استهدافها . حيث قالت المنصة أنها اكتشفت ” تدفقات احتيالية للعملات الافتراضية المخزّنة في محافظ ساخنة تديرها BPJ ” ، و ذلك في ليلة أمس 11 يوليو . و شملت العملات الافتراضية المخزّنة في محفظة منصة Bitpoint الساخنة ، عملة البيتكوين ( BTC ) ، و بيتكوين كاش ( BCH ) ، و إيثيريوم ( ETH ) ، و لايتكوين ( LTC ) أيضًا .
و بمجرد اكتشاف الإختراق ، علقت منصة Bitpoint المعاملات المالية عبر شبكة الإنترنت في وقت مبكر من صباح اليوم ، قبل أن تقوم بإيقاف جميع الخدمات في الساعة 10:30 صباحاً . و ليس من الواضح في هذه المرحلة متى سوف تستأنف منصة Bitpoint نشاطها مرة أخرى .
كانت وكالة الخدمات المالية اليابانية ( Japan’s Financial Services Agency ) قد أصدرت أمر تحسين تشغيلي لمنصة Bitpoint العام الماضي . حيث تعتقد الوكالة أن منصة تداول العملات الرقمية لديها ضوابط داخلية رديئة ، و هي تريد من Bitpoint و بعض منصات التداول الأخرى ضمان إنفاذ التدابير المناسبة لحماية المستخدمين .
و قد تم رفع الطلب في نهاية يونيو المنصرم . لذلك لم يمض وقتًا طويلاً حتى ظهر هؤلاء المتسللون في المشهد و قاموا بشل منصة Bitpoint مرة أخرى .
يضاف إختراق منصة Bitpoint إلى العديد من هجمات الإختراق و عمليات الإحتيال التي شهدتها منصات تداول العملات الرقمية في خلال هذا العام . حيث قام الهاكرز و المحتالون بسرقة ما تصل قيمته إلى 1.2 مليار دولار أمريكي في خلال الربع الأول من عام 2019 – و هذا ما يعادل 70 في المائة من مستوى عام 2018 – من خلال عمليات الإحتيال الخاصة بالعملات الرقمية ، و السرقة من منصات التداول ، و الغش و الخداع ، و اختلاس الأموال . و من بين هؤلاء ، بلغت قيمة عمليات السرقة و الإحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية وحدها 356 مليون دولار أمريكي ، و ذلك وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز الإخبارية في تقرير لها نشرته نهاية أبريل الماضي .
و في تغريدة لشركة CipherTrace ، على حسابها الخاص في موقع تويتر ، علقت على تقرير رويترز قائلة :
” سرقات العملات الرقمية ، بلغ الإحتيال 1.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام الجاري : وفقاً للتقرير بلغت سرقات العملات الرقمية وحدها 356 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2019 ؛ لقد زادت المدفوعات عبر الحدود من قبل البورصات الأمريكية إلى البورصات الخارجية بنسبة 45 ٪ AML #FATF# . “
و من أجل المقارنة ، فقد بلغ إجمالي الخسائر الناتجة عن عمليات سرقة العملات الرقمية و عمليات الإحتيال المرتبطة بها في العام الماضي 1.7 مليار دولار أمريكي ، لذلك نحن على الطريق الآن لرؤية إرتفاع كبير في هذا الرقم في عام 2019 .
لقد ألقت شركة CipherTrace – شركة الأمن السيبراني التي جاءت بهذه البيانات – باللوم على سوء الإدارة و القواعد التنظيمية السيئة في الإرتفاع الهائل في سرقة العملات الرقمية و الإحتيال هذا العام . حيث أوضح ” ديف جيفانز ” Dave Jevans – الرئيس التنفيذي لشركة CipherTrace – قائلاً :
” أود أن أضيف أيضًا أن المشكلات الداخلية مثل الإحتيال أو السرقة قد نمت في الغالب بسبب عمليات خارج الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تكون اللوائح التنظيمية سيئة ، أو ببساطة بسبب الجشع و سوء الإدارة من قبل فرق الإدارة الشابة في هذه الشركات الخاصة بالعملات الرقمية ، و التي تدير مئات الملايين أو حتى مليارات الدولارات . “
تشير حقيقة تعرض منصة ” بيتبوينت ” للهجوم بعد رفع أمر التحسين التشغيلي عنها ، إلى أن منصة العملات الرقمية هذه لم تفعل الكثير لتحسن من ضوابطها الداخلية .
إن مثل هذه الثغرات بإمكانها أن تدمر ثقة المستثمرين ، و تخرب الإرتفاع المثير للإعجاب الذي حققته بعض العملات الرقمية ، مثل ما حققته عملة البيتكوين هذا العام . و لهذا السبب تحتاج منصات تداول العملات الرقمية إلى أن تصب اهتمامها على كل ما يتعلق بحماية أموال المستخدمين ، و أن يأتي هذا الأمر في المقام الأول بالنسبة لها .
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