تركيا تعمل على انشاء عملة رقمية تستند على تقنية البلوكشين

زادت وتيرة توجه الدول نحو انشاء عملة رقمية مشفرة خاصة بهم، خصوصا بعد إعلان فيسبوك عن عملة ليبرا.
فدولة فنزويلا، ايران، الصين، وغيرها كلها تسعى لإنشاء عملة مشفرة خاصة بها لتهرب من الحصار الاقتصادي الامريكي أو لمنافسة عملة ليبرا الجديدة.
تهدف تركيا مثل الدول السابق ذكرها لإنشاء عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي التركي تعمل على أساس تقنية البلوكشين.
وزاد اهتمام الأتراك بشكل كبير بالعملات المشفرة في الآونة الأخيرة وهو ما كشفه استطلاع أجرته Zero Hedge سنة 2018.
وتخطط العاصمة أنقرة لأعتماد عملة مشفرة مصادق عليها من طرف البنك المركزي وتستند في عملها على تقنية البلوكشين
ويندرج ذلك ضمن مخطط التنمية الوطنية الخاص بالحكومة التركية المعد من سنة 2019-2023.
حيث تهدف الحكومة التركية لانشاء نظام رقمي فيما يخص التعاملات المالية في قطاع النقل والجمارك.
يذكر أيضا أن البنك المركزي سنة 2017 أصدر بيانا مدح فيه العملات المشفرة والدور الذي تقوم به للمحافظة على الاستقرار المالي.
ووفقا المصدر فإن البنك المركزي التركي هو المشرف على عملية تطوير عملة مشفرة على أساس البلوكشين
ويأتي ذلك بعد أيام فقط من طرد الرئيس التركي أردوغان لمحافظ البنك “مراد سيتينكايا” واستبداله بآخر.
ووفقا للرئيس التركي فإن عملية طرد محافظ البنك المركزي السابق جاء على خلفية الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها المحافظ السابق وتسببها في تكاليف اقتصادية باهضة للبلد.
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