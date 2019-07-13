الصين تقبض على 22 شخص في حملة على تعدين البيتكوين الغير مشروع

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صادرت الشرطة الصينية في مقاطعة جيانغسو في تشنجيانغ على ما يقارب 4000 جهاز لـ تعدين البيتكوين بعد أن تم ملاحظة ارتفاع استخدام الكهرباء في المنطقة, حسب ما تم ذكره في تقرير Xinhaunet.
بعد تحقيق استمر لمدة شهرين, تم اعتقال 22 شخصاً يعملون في مجال تعدين البيتكوين و ذلك بعد أن تم تركيب أجهزة التعدين في مصانع مستأجرة وأوضح أحدهم أنهم قاموا بسرقة الكهرباء للتهرب من دفع تكاليف فواتير الكهرباء الباهظة.
وفقاً لشركة الكهرباء الصينية فإن سرقة الكهرباء هذه تجاوزت 2.8 مليون دولار.
يجدر بالإشارة إلى أن الصين فرضت حظراً على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) وتعمل اللجنة الوطنية للتنمية في الصين على تنظيم عملية تعدين البيتكوين والعملات الرقمية.
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مؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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