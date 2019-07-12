براسوس تحصل على رخصة كمؤسسة دفع من الوكالة الفنلندية

تام شمس - الجمعة 12 يوليو 2019 11:50 مساءً - حصلت شركة براسوس للعملات المشفرة ومقرها فنلندا على رخصة كمؤسسة للدفع من هيئة الرقابة المالية الفنلندية (FFSA). وتأتي الأخبار عن طريق إعلان رسمي عبر موقع بورصة العملات المشفرة يوم ١٢ يوليو.

ووفقًا للإعلان، تعد براسوس الآن ثالث شركة عملات مشفرة في أوروبا تحصل على ترخيص كمؤسسة دفع. ووفقًا لموقعها على الإنترنت، تدير براسوس بورصة عملات مشفرة ومنصة استثمار عملات مشفرة وأجهزة صراف آلي لبيتكوين (BTC).

وقد صرحت براسوس أنه بفضل ترخيصها الجديد، أصبحت منصة استثمار العملات المشفرة الخاصة بها "كوين موشن" الآن قادرة على دعم خدمة الدفع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، والتي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك أيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وبحسب ما ورد سيسمح الترخيص لشركة كوين موشن بالتعاون بشكل أكثر سلاسة مع البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، وتوسيع قدراتها المتعلقة بالأموال التقليدية.

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حيث قال المدير الإداري لشركة براسوس "أوي هايدي هورسكاينين" إن الأمر استغرق حوالي عام ونصف العام لاستكمال عملية التقديم؛ وأشار هورسكاينين أيضًا إلى أنه خلال هذه الفترة، أصبح تشريع العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي أكثر وضوحًا.

بالتطلع إلى الأمام، تخطط براسوس للتقدم - مرة أخرى مع يئة الرقابة المالية الفنلندية - للحصول على ترخيص مزوّد عملات افتراضي في مايو، كما هو مطلوب على ما يبدو عندما تدخل التشريعات الجديدة حيز التنفيذ في ذلك الشهر.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، تلقت شركتان في الولايات المتحدة ترخيصًا بارزًا من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وقد أعلنت شركة بلوكتشين الناشئة "بلوكستاك" يوم ١٠ يوليو أنها تقوم بطرح أول عرض توكنات عام معتمد من هيئة البورصات الأمريكية بموجب اللائحة +A، بينما أعلنت شركة بلوكتشين بروبس يوم ١١ يوليو أنها تلقت أول عرض توكنات موجه للمستهلكين من الهيئة، بموجب اللائحة +A أيضًا.