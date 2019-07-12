البنوك المركزية الكبرى بدأت في استيعاب تهديد العملة الرقمية

في الوقت الذي تستعد فيه البنوك الضخمة مثل JPMorgan و Wells Fargo لإصدار تقرير أرباح الربع الثاني في الأسبوع المقبل ، أصبح التهديد المتزايد من العملات الرقمية للتمويل التقليدي أكثر من اللازم لتجاهله .

في حين أن العديد من هذه البنوك قاومت التغييرات القادمة ، بدأت البنوك الذكية في تغيير مبدأها في هذا الأسبوع فقط ، حيث أصدر البنك المركزي الألماني بيانًا أقر فيه بضرورة التكيف مع العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية .

“بينما لا يمكن لأحد التنبؤ بالمستقبل بثقة ، فنحن نعرف شيئًا واحدًا أكيدًا وهو أن التحول الرقمي أصبح موجود بالفعل ، وأصبح متوسع بشكل كبير ، إنه يغير الطريقة التي نعمل ونعيش بها “

وأضاف:

“نحن لا نتحدث عن التطور ، عن التكيف المصرفي لاحتياجات الجيل الرقمي نحن نتحدث عن “اضطراب” حقيقي قد يغير القطاع المالي إلى الأبد. ”

ويأتي هذا البيان بعد أقل من شهرين من قيام رئيس البنك المركزي الألماني Jens Weidmann بسخرية من تكنولوجيا بلوكشين لكونها بطيئة ومكلفة وفي الآونة الأخيرة ، وفي يونيو قال Weidmann إن اضافة العملات الرقمية للبنك المركزي قد يكون له “عواقب وخيمة”.

قدمت JPMorgan تناقضات صارخة مع تصريحاتهم وأفعالهم ففي عام 2017 ، قال “جيمي ديمون” الرئيس التنفيذي لبنك JPMorgan Chase ، إن Bitcoin ستنفجر في نهاية المطاف، وإنه عملية احتيال أسوأ من مصابيح الزنبق ” على حسب وصفه .

استغرق الأمر أقل من 5 أشهر للتخلي عن اراءة حيث قال في Fox أنه يأسف لإبداء هذه التعليقات حول البيتكوين وأن بلوكتشين تقنية حقيقي.

في وقت قريب من يناير 2019 ، أطلقت JPMorgan هجمة أخرى على البيتكوين ، زاعمةً أن عملية التعدين لا تستحق أو تُكافئ قيمة العملة الرقمية.

ومع ذلك ، في هذه المرة ، لا ينبغي النظر إلى هذا الهجوم باعتباره مؤسسة تتحدى مفهوم العملة الرقمية ، ولكن كمنافس يتطلع إلى القضاء على منافس.

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في تحول مذهل للأحداث ، تستعد الشركة التي تساوي 2.5 تريليون دولار لإطلاق عملتها الرقمية ، JPM Coin وخلاصة القول : تحول زعيم أكبر بنك في الولايات المتحدة من وصف عملات البيتكوين بالاحتيال ، إلى الاعتذار عن التعليق ، وتطوير عملته الرقمية الخاصة واكتملت الدورة الكاملة في أقل من عامين فالتكنولوجيا تتحرك بسرعة.

ثاني أكبر بنك في أمريكا بعد بنك JPMorgan قد زرع بذور بالفعل في ساحة العملات الرقمية حيث فاز بنك أوف أمريكا ببراءة اختراع لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية على نطاق واسع. و تقدم Citigroup أيضًا خدمة حفظ العملات الرقمية للمستثمرين من المؤسسات.

ربما البنك الرئيسي الوحيد الذي لايزال يقاوم بشكل كبير هو Wells Fargo حيث لا تزال نضرته نحو العملات الرقمية سلبيًه بشكل كبير ، ولكنهم قدموا لنا بالفعل الكثير من الأسباب لعدم الثقة في العملات الرقمية .

فالشركة نفسها التي دفعت غرامة قدرها 575 مليون دولار لخداع عملائها منعتهم من شراء البيتكوين لأنها تعتبره “مخاطرة كبيرة”.

هل سيصبح ثالث أكبر بنك في البلاد ضحية لمقاومته العنيدة أم سنرى عملة WF بحلول عام 2020 ؟ ومع دخول مؤسسات كبرى أخرى مثل Morgan Stanley و Fidelity و Goldman Sachs إلى cryptosphere ، من الآمن القول أن الرهان الذكي الان هو الدخول في العملات الرقمية بسرعة .

المصدر : CCN.COM

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