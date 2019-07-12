تروديجيتال تخطط لإطلاق بورصة مشتقات عملات مشفرة منظمة من هيئة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الجمعة 12 يوليو 2019 09:50 مساءً - تهدف شركة التكنولوجيا المالية "تروديجيتال هولدينغز المحدودة" ومقرها نيويورك إلى الحصول على تسجيلات لشركة trueEX LLC في محاولة لإطلاق بورصة مشتقات عملات مشفرة منظمة بالكامل، وفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ١٢ يوليو.

ووفقًا للبيان، أبرمت تروديجيتال اتفاقًا مبدئيًا للحصول على تسجيلات سوق العقود المعينة (DCM) وتسهيلات تنفيذ المقايضات لبورصة trueEX LLC الخاضعة للتنظيم بواسطة هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالولايات المتحدة. وبالتالي فإن الصفقة تخضع لموافقة الهيئة.

وعند الموافقة، ستقوم تروديجيتال بطرح بورصة مشتقات مشفرة منظمة بالكامل من قبل هيئة تداول السلع الآجلة، حيث ستدرج مشتقات بيتكوين القابلة للتسليم الفعلي للمستثمرين من المؤسسات.

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حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تروديجيتال، توماس كيم، "إن إضافة البوصة إلى نظامنا الإيكولوجي يوفر عرضًا متكاملًا، غير متوفر حاليًا اليوم، والذي يشمل التوكنات والمدفوعات وبيانات السوق والتسوية لصالح عملائنا وشركائنا".

وفي وقت سابق من شهر يوليو، قامت بورصة العملات المشفرة ErisX في شيكاغو بشراء ترخيص من منظمة المقاصة للمشتقات (DCO) من هيئة تداول السلع الآجلة ضمن خططها لإتاحة عقود العقود الآجلة للأصول الرقمية للتداول في سوق المشتقات الخاضعة للتنظيم في وقت لاحق من هذا العام عبر المنظمة الجديدة.

في أواخر يونيو، وافقت هيئة تداول السلع الآجلة أيضًا على طلب LedgerX LLC للتسمية كسوق للعقود. وجاء في الإعلان الرسمي: "طلبت LedgerX من هيئة تداول السلع الآجلة أن تعدل ترتيب تسجيلها باعتبارها منظمة مقاصة للمشتقات (DCO)، مما يحد من LedgerX لتخليص المقايضات، للسماح لها بتخليص العقود الآجلة المدرجة في منظمة المقاصة".