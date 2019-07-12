أكبر تعاونية انتاج القهوة في البرازيل تحضر لإطلاق عملة مشفرة مدعومة بالقهوة

انتشرت العملات المشفرة بطريقة جعلت العديد من الشركات والمؤسسات تبحث في سبل الاستفادة القصوى منها ومن امكانياتها.

فمن المعروف عن العملات المشفرة أنها تسهل التعامل المالي وتخفض بشكل كبير جدا جملة الاجراءات وتتميز أيضا بالحصانة الأمنية.

واحدة من أكبر تعاونيات انتاج القهوة في البرازيل تعمل على إطلاق عملة مشفرة تستند قيمتها من القهوة.

تعاونية “ميناسول” البرازيلية والمختصة في انتاج حبوب قهوة أرابيكا أعلنت عن استخدام رمز مميز في متاجر “ميناسول” على الانترنت للسماح بشراء المنتجات الزراعية مثل الأسمدة والآلات وغيرها من المنتجات الأخرى.

حيث صرح السيد “خوسيه ماركوس ماجالهايس” رئيس ميناسول في مقابلة خلال منتدى البن العالمي بأن شركته تحضر لإطلاق عملة مشفرة تمنح المزارعين القدرة على استبدال محصولهم بالعملة المشفرة بما يصل لـ30% من المحصول الحالي و 20% من المحصول التالي و10% من الذي يليه.

ووفقا للسيد “ماجالهايس” فإن إدخال عملة مشفرة في مجال زراعة القهوة سيجعل تبادلها أسرع.

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كما سيمنح المزارعين القدرة على بيع حبوب القهوة عن طريق الهاتف المحمول.

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