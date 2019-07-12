مدير صندوق تحوط : لست مشتري للبيتكوين ولكن إستمرارها في النمو قد يجعلها خيارا إستثماريا لي

في موضوع مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية .. يبدو أن النمو المذهل في القيمة السعرية لعملة البيتكوين يجعلها أصلا قابل للاستثمار ، وذلك بحسب إعتراف مدير صندوق التحوط الأسطوري السيد مارك موبيوس والذي أشار إلى أنه سوف يشتري عملة البيتكوين عندما لا يستطيع تجنب نموها.

وحول الرواية القائلة ما إذا كان يمكن لعملة البيتكوين أن تتحول لأصل مخزن للقيمة أو يمكن أن تتحول لأصل ملاذ أمن للتحوط ضد أزمات الإقتصاد والدولار ؟

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

“تفاصيل التقرير”

قال السيد مارك موبيوس ، مدير صندوق الإستثمار في الأسواق الناشئة emerging markets fund ومؤسس مؤسسة Mobius Capital Partners ، إنه إذا استمرت عملة البيتكوين في تحقيق النمو بالمعدل الحالي للعملة ، فسوف يفكر في الاستثمار في تلك العملة الرقمية المهيمنة على السوق.

هذا وفي وقت سابق من هذا الشهر ، قال السيد Mobius أن كل محفظة إستثمارية تحتاج إلى الاحتفاظ بنسبة عشرة في المائة من الذهب من أجل التحوط ضد أحداث الاقتصاد العالمي وأداء سوق الأسهم.

حسنا .. في مقابلة مع برنامج Bloomberg Daybreak: الشرق الأوسط ، قال السيد موبيوس إنه على الرغم من وجود مخاطر جيوسياسية نتيجة للنزاع التجاري بين كل من الولايات المتحدة والصين ، فإنه ينبغي على المستثمرين استكشاف كل من الأسهم والذهب.

نستعرض معكم الفيديو التالي بالأسفل:

ترجمة العنوان :

السيد موبيوس: أعتقد أنه يجب أن نفكر في إستثمارات الذهب و الأسهم

هذا وخلال المقابلة ، قال السيد موبيوس إن عملة البيتكوين ، في المرحلة الحالية من النمو ، ليست قابلة للتطبيق بالضرورة كأصل مخزن للقيمة store of value ، لكن إذا نمت قيمة العملة ، فسيتعين عليه أن يكون مشتري للبيتكوين وأن يصبح مشارك في السوق.

كما قال السيد موبيوس موضحا:

إنني لست مشتر لعملة البيتكوين ولكني أدرك أنها شيء يتعين علينا وضعه في الحسبان ، والسبب في أنني لست مشتر للعملة هو أنني لا أعرف القيمة الحقيقية لها ، وأنه ما لم يتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين على نطاق واسع وتم قبولها على نحو عالمي فستكون تلك قصة مختلفة.

حسنا .. دعونا نواجه الأمر: جميع العملات تعتمد على الإيمان بها ، فإنك إذا كنت تثق بالدولار أو تثق في عملة الرنمينبي الصينية أو تثق في اليورو ، أيا كانت العملة ، فبإمكانك أن تستخدمها. لكن المشكلة في هذه العملات الرقمية هي أنه لا يتم إستخدامها على نطاق واسع إلا في الكثير من الأنشطة غير المشروعة ، ولكن في نهاية المطاف ، فإن هناك الكثير من الناس الذين يؤمنون بها وإذا استمرت العملة ونمت ، فمن المحتمل أن أكون مشتري لها وأن أشارك في هذا الأمر.

في العام الماضي ، تراجعت الأقاويل بشكل ملحوظ حول قصة الأصول الرقمية مثل البيتكوين المستخدمة في المقام الأول لتسوية عائدات الأنشطة الإجرامية ، وذلك بسبب ظهور العديد من شركات وتقنيات تحليلات في مجال تقنية شبكة البلوكتشين.

هذا وتستخدم منصات تداول العملات الرقمية والأماكن التجارية الخاضعة للتنظيم القانوني تقنيات وشركات متطورة من أجل منع عمليات تمويل الإرهاب وجرائم غسل الأموال التي كانت فعالة في الأشهر الأخيرة.

تستخدم البورصات والأماكن التجارية الخاضعة للتنظيم تقنيات وشركات متطورة لمنع تمويل الإرهاب وغسل الأموال التي كانت فعالة في الأشهر الأخيرة.

وبالنسبة لشركات الاستثمار واسعة النطاق والمستثمرين البارزين من المستوى العالي مثل السيد Mobius ، تعتبر المنتجات الاستثمارية الخاضعة للتنظيم القانوني الصارم والتي تتمتع بشفافية والمعتمدة من الحكومة صفات ضرورية للدخول في السوق.

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وبالتالي ، فقد شهدت المنتجات الخاضعة للتنظيم القانوني ، مثل خدمة شركة Grayscale’s Bitcoin Investment Trust (GBTC) و خدمة (Ethereum Investment Trust – ETHE ) ، حركة كبيرة ، حيث ارتفع سعر عملة البيتكوين بأكثر من نسبة 200 في المائة على أساس سنوي منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي.

نستعرض معكم المخطط البياني التوضيحي التالي:

هذا وعلى الرغم من نمو سعر عملة البيتكوين ، بالمقارنة مع قيمة الذهب ، الذي كان يعتبر أصل الملاذ الآمن لعدة عقود safe haven assets ، فإن عملة البيتكوين تمثل فقط حوالي نسبة 2.5 بالمائة من القيمة السوقية للذهب market cap.

وعلى الرغم من أن مؤسسة Bitwise قد ذكرت في تقريرها الصادر في شهر مارس الماضي أن حجم التداول أو سيولة عملة البيتكوين بالنسبة إلى القيمة السوقية لها market cap يعتبر أمر جيد ، إلا أن تقييم السوق للأصل يجب أن ينمو بشكل كبير لكي يتم إعتبار البيتكوين على نطاق واسع على أنها أصل ملاذ آمن.

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هذا وقد توجه العديد من الاقتصاديات الرئيسية نحو التنظيم القانوني العملي من أجل تسهيل نمو صناعة العملات الرقمية مع توفير الرقابة في هذا القطاع لحماية المستثمرين.

واقترحت دولة سنغافورة ، حيث يوجد السيد Mobius ، مؤخرًا مشروع قانون لإنهاء ضريبة السلع والخدمات (GST) على معاملات العملات الرقمية ، وشملت العملات الرقمية التي ذكرها مشروع قانون الحكومة السنغافورية كل من عملات الـ Bitcoin و Ethereum و Litecoin و Dash و Monero و Ripple و Zcash ، وذلك حسبما ورد على الرابط التالي

ونقرأ معكم في ملف مقترح مشروع القانون المقدم لدى هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة ما يلي:

“سيتم إعفاء مزود الدفع الرقمي من العملات والتوكنز الرقمية مقابل العملات الورقية أو العملات والتوكنز الرقمية الأخرى من ضريبة السلع والخدمات Gst ، ولذلك لن يسهم كمية عرض هذه التوكنز الرقمية ، كونها معرِّفًا معفيًا من الضريبة ، في تقرير دورتك السنوي الخاضع للضريبة من أجل تحديد مسؤوليتك عن تسجيل ضريبة السلع والخدمات GST ، “قرأت الفاتورة من هيئة الإيرادات الداخلية في سنغافورة.

هذا ومن المرجح أن يعزز التوضيح بشأن الأطر التنظيمية القانونية المحيطة بمجال العملات الرقمية ، وظهور أماكن تجارية منظمة تنظيماً جيداً طبقا للقانون ، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات المالية الكبيرة واسعة النطاق ، من قوة الرواية القائلة بإعتبار عملة البيتكوين بمثابة أصل مخزن للقيمة .

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط بياني لحركة سعر عملة البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي (BTC / USD) في الوقت الفعلي عبر النقر هنا .

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن للسوق .. ماذا تتوقع لمستقبل حركة سعر عملة البيتكوين والعملات الرقمية على المدى القريب ، وهل تعتقد أن عملة البيتكوين كأصل يمكن أن تتحول إلى أصل ملاذ آمن حقيقي للتحوط بالفعل؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :ccn.com

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