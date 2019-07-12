اغلاق منصة Bitfinex للصيانة اثر انخفاض سعر البيتكوين واقترابة من 10 ألاف دولار

منصة Bitfinex واحدة من أكبر المنصات التداولية دخلت في وضع الصيانة يوم أمس بدون سابق انذار.

حيث تم فصل امكانية الوصول لعمليات التداول على المنصة وخضوع النظام الاساسي للمنصة لعملية صيانة غير مجدولة.

قبل أن تدخل المنصة لوضع الصيانة الغير مجدولة انخفض وانحدر سعر البيتكوين والعملات المشفرة البديلة لمستويات كبيرة وصلت فيها خسارة البيتكوين لـ2000 دولار في ظرف دقائق.

لم تكشف منصة Bitfinex الأسباب الفعلية والواضحة لدخولها المفاجئ في وضع الصيانة وانقطاعها على الانترنت.

ما عدا تصريحها على تويتر بما يلي:

“نحن نمر بصيانة غير مجدولة مع توقيف لعملية التداول مؤقتا، جميع المحافظ غير متأثرة وسيتم ابقاء جميع المتداولين على اطلاع بالتحديثات. شكرا على صبركم”.

الانقطاع المفاجئ لمنصة Bitfinex تسبب في خيبة أمل لمستخدمي المنصة وجعلهم غير قادرين على تقديم الطلبات.

حيث أن الموقع عمل بشكل عادي لكن مع ظهور رسالة تخبر بأن عملية التداول غير متصلة.

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ليطرح العديد من المتابعين جملة من الأسئلة والاستفهامات حول سبب الانقطاع المفاجئ للمنصة وفي هذا الوقت بالذات.

ليتم الجواب من ادارة منصة Bitfinex بأن الانحدار في الاسعار جاء بعد عملية تحديث جعلنا نوقف التداول مؤقتا لنتحقق منه ونصلحه.

لكن البعض خمن بأن تعطل Bitfinex مرتبط بالتراجع المفاجئ في السوق كما أن المنصة فشلت في تقديم سبب مقنع.

علاوة على ذلك تشهد منصات التداول بين الفترة والأخرى عمليات صيانة مفاجئة يشتبه بكونها تتلاعب بالسوق.

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