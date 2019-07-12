جديد: قرصنة منصة Bitpoint وسرقة أكثر من 32 مليون دولار

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مازالت معاناة منصات التداول مع القرصنة والسرقة مستمرة.
الدور هذه المرة على منصة Bitpoint التي قامت بتعليق جميع خدماتها بعد خسارة 3.5 مليار ين (ما يعادل 32 مليون دولار) وذلك على اثر عملية قرصنة شملت عملة الريبل وعملات مشفرة أخرى.
منصة Bitpoint مملوكة لشركة ريميكسبوينت صرحت على خلفية الحدث الأخير بأن أكثر من 2.5 مليار ين من الأموال المسروقة خاصة بأموال العملاء، بينما المنصة تملك الباقي (1 مليار ين).
عملية القرصنة أثرت على أسهم شركة Remixpoint المالكة لمنصة بيت بوينت وانخفضت بنسبة 19% إلى الحد الأدني اليومي.
الأموال المقرصنة والتي تم استهدافها كانت ضمن محافظ ساخنة والتي احتوت على خمس عملات مشفرة منها كل من عملة:
البيتكوين، البيتكوين كاش، الريبل …
بينما لم تفقد المنصة اي عملات من المحافظ الباردة.
وتعتبر منصة Bitpoint أحد المنصات التي شملها أمر وكالة الخدمات المالية اليابانية لتحسين الضوابط الداخلية على أعقاب اختراق منصة Coincheck في سنة 2018.
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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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